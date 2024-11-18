Как выглядит рейтинг АТР после Итогового? В Украине – новая первая ракетка

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины провели Итоговый турнир 2024 в Турине, Италия.

Трофей ATP Finals выиграл итальянец Янник Синнер, который набрал за 2024 год 11,830 очков в сумме и завершит сезон первой ракеткой.

Александр Зверев и Карлос Алькарас сохранили вторую и третью позиции соответственно, а в топ-4 поднялся финалист Итогового Тейлор Фритц. Американец обновил личный рекорд.

На пятое место опустился Даниил Медведев, а Каспер Рууд, который добрался до полуфинала в Турине, оказался на 6-й позиции. Новак Джокович, отказавшийся от участия на Итоговом, продолжил падение – уже 7-й.

Топ-10 рейтинга АТР

Первой ракеткой Украины стал Александр Овчаренко, который обошел Вадима Урсу. 23-летний Александр стал десятым теннисистом, которому удалось подняться на первую строчку украинского мужского рейтинга.

Интересно, что капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко, который вместе с командой переиграл Австрию в плей-офф КБДК, поднялся на 5 позиций не играя.

Украинцы в рейтинге АТР