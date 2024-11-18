Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Как выглядит рейтинг АТР после Итогового? В Украине – новая первая ракетка
ATP
18 ноября 2024, 16:08 |
295
0

Как выглядит рейтинг АТР после Итогового? В Украине – новая первая ракетка

Александр Овчаренко обошел Вадима Урсу, а в первой десятке Рууд обогнал Джоковича

18 ноября 2024, 16:08 |
295
0
Как выглядит рейтинг АТР после Итогового? В Украине – новая первая ракетка
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины провели Итоговый турнир 2024 в Турине, Италия.

Трофей ATP Finals выиграл итальянец Янник Синнер, который набрал за 2024 год 11,830 очков в сумме и завершит сезон первой ракеткой.

Александр Зверев и Карлос Алькарас сохранили вторую и третью позиции соответственно, а в топ-4 поднялся финалист Итогового Тейлор Фритц. Американец обновил личный рекорд.

На пятое место опустился Даниил Медведев, а Каспер Рууд, который добрался до полуфинала в Турине, оказался на 6-й позиции. Новак Джокович, отказавшийся от участия на Итоговом, продолжил падение – уже 7-й.

Топ-10 рейтинга АТР

Первой ракеткой Украины стал Александр Овчаренко, который обошел Вадима Урсу. 23-летний Александр стал десятым теннисистом, которому удалось подняться на первую строчку украинского мужского рейтинга.

Интересно, что капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко, который вместе с командой переиграл Австрию в плей-офф КБДК, поднялся на 5 позиций не играя.

Украинцы в рейтинге АТР

По теме:
Синнер побеждает всех, провальное выступление «нейтралов»
Баснословная сумма. Сколько заработал Синнер за 1.5 месяца, добыв 14 побед?
Интриги не было. Синнер и Фритц определили чемпиона Итогового турнира АТР
Вадим Урсу Александр Овчаренко рейтинг ATP Итоговый турнир ATP Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Каспер Рууд Даниил Медведев Тейлор Фритц Новак Джокович Андрей Рублев Алекс де Минаур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
Теннис | 18 ноября 2024, 03:15 1
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

Плей-офф соревнований пройдет в Малаге с 13 по 20 ноября

Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Футбол | 17 ноября 2024, 14:34 144
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь

Валерий Василенко – об очередном невнятном поединке Реброва и его команды

Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Снукер | 18.11.2024, 07:05
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Бокс | 18.11.2024, 08:15
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Футбол | 18.11.2024, 07:48
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 24
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 1
Футбол
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
16.11.2024, 19:15
Футбол
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
«Наш алмаз». Буряк назвал неожиданного героя сборной Украины – не Мудрик
17.11.2024, 10:07 10
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем