Как выглядит рейтинг АТР после Итогового? В Украине – новая первая ракетка
Александр Овчаренко обошел Вадима Урсу, а в первой десятке Рууд обогнал Джоковича
ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины провели Итоговый турнир 2024 в Турине, Италия.
Трофей ATP Finals выиграл итальянец Янник Синнер, который набрал за 2024 год 11,830 очков в сумме и завершит сезон первой ракеткой.
Александр Зверев и Карлос Алькарас сохранили вторую и третью позиции соответственно, а в топ-4 поднялся финалист Итогового Тейлор Фритц. Американец обновил личный рекорд.
На пятое место опустился Даниил Медведев, а Каспер Рууд, который добрался до полуфинала в Турине, оказался на 6-й позиции. Новак Джокович, отказавшийся от участия на Итоговом, продолжил падение – уже 7-й.
Топ-10 рейтинга АТР
Первой ракеткой Украины стал Александр Овчаренко, который обошел Вадима Урсу. 23-летний Александр стал десятым теннисистом, которому удалось подняться на первую строчку украинского мужского рейтинга.
Интересно, что капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко, который вместе с командой переиграл Австрию в плей-офф КБДК, поднялся на 5 позиций не играя.
Украинцы в рейтинге АТР
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