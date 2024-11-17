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ATP
17 ноября 2024, 20:41 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:52
1702
0

Интриги не было. Синнер и Фритц определили чемпиона Итогового турнира АТР

Янник в двух сетах уверенно переиграл Тейлора в финале ATP Finals в Турине

17 ноября 2024, 20:41 | Обновлено 17 ноября 2024, 20:52
1702
0
Интриги не было. Синнер и Фритц определили чемпиона Итогового турнира АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер стал победителем Итогового турнира АТР 2024 в Турине, Италия.

В финале лидер мирового рейтинга в двух сетах переиграл американца Тейлора Фритца (США, ATP 5) за 1 час и 23 минуты.

Итоговый турнир АТР 2024. Финал, 17 ноября

Янник Синнер (Италия) – Тейлор Фритц (США) – 6:4, 6:4

Это была пятая встреча соперников. Синнер выиграл четвертый очный поединок.

Синнер выиграл все пять матчей на ATP Finals и ни разу не отдал сет. Он стал первым игроком с 1986 года, который не отдал ни сета на пути к трофею. Янник получит повышенные призовые за титул – $4 881 500.

Интересно, что Синнер и Фритц также играли на Итоговом в группе. Янник тогда одолел американца с идентичным счетом – 6:4, 6:4.

Синнер во второй раз в карьере сыграл в финал ATP Finals и завоевал первый трофей. В 2023 году он уступил в решающей встрече Новаку Джоковичу.

В 2024 году итальянец добыл 70 побед. В этом сезоне на счету 23-летнего Янника восемь титулов, а за карьеру уже 18.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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