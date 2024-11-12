Синнер переиграл Фритца и единолично возглавил группу на Итоговом турнире

Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) выиграл второй матч на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

В 1-м туре Nastase Group итальянец в двух сетах переиграл Тейлора Фритца (США, ATP 5) за 1 час и 41 минуту.

Итоговый турнир АТР 2024. 12 ноября

Nastase Group. 2-й тур

Янник Синнер (Италия) – Тейлор Фритц (США) – 6:4, 6:4

Это была четвертая встреча соперников. Синнер выиграл третье очное противостояние.

В одном квартете Янник и Тейлор выступают вместе с Даниилом Медведевым и Алексом де Минауром. Ранее австралиец в двух партиях уступил «нейтралу».

В 1-м туре Синнер разобрался с де Минауром, а Фритц одолел Медведева. Янник с двумя победами единолично возглавляет квартет и имеет наибольшие шансы на выход в плей-офф. В последнем туре итальянец встретится с Даниилом.