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ATP
12 ноября 2024, 23:27 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:33
74
0

Синнер переиграл Фритца и единолично возглавил группу на Итоговом турнире

Янник в двух сетах одолел Тейлора во 2-м туре Nastase Group

12 ноября 2024, 23:27 | Обновлено 12 ноября 2024, 23:33
74
0
Синнер переиграл Фритца и единолично возглавил группу на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) выиграл второй матч на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

В 1-м туре Nastase Group итальянец в двух сетах переиграл Тейлора Фритца (США, ATP 5) за 1 час и 41 минуту.

Итоговый турнир АТР 2024. 12 ноября

Nastase Group. 2-й тур

Янник Синнер (Италия) – Тейлор Фритц (США) – 6:4, 6:4

Это была четвертая встреча соперников. Синнер выиграл третье очное противостояние.

В одном квартете Янник и Тейлор выступают вместе с Даниилом Медведевым и Алексом де Минауром. Ранее австралиец в двух партиях уступил «нейтралу».

В 1-м туре Синнер разобрался с де Минауром, а Фритц одолел Медведева. Янник с двумя победами единолично возглавляет квартет и имеет наибольшие шансы на выход в плей-офф. В последнем туре итальянец встретится с Даниилом.

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Янник Синнер Тейлор Фритц Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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