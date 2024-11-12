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  4. Де Минаур не сумел переиграть Медведева на Итоговом турнире АТР 2024
ATP
12 ноября 2024, 16:37 | Обновлено 12 ноября 2024, 16:50
419
0

Де Минаур не сумел переиграть Медведева на Итоговом турнире АТР 2024

Алекс уступил Даниилу в двух сетах во втором туре группового этапа ATP Finals в Турине

12 ноября 2024, 16:37 | Обновлено 12 ноября 2024, 16:50
419
0
Де Минаур не сумел переиграть Медведева на Итоговом турнире АТР 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 9) не сумел добыть первую победу на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).

Во 2-м туре Ilie Nastase Group австралиец в двух сетах уступил Даниилу Медведеву (АТР 4) за 1 час и 20 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 12 ноября

Ilie Nastase Group. 2-й тур

Даниил Медведев – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:2, 6:4

Это была десятая встреча соперников. Алекс проиграл седьмое очное противостояние.

В одном квартете Даниил и Алекс выступают вместе с Тейлором Фритцем и Янником Синнером. Американец и итальянец сыграют друг с другом сегодня вечером.

В 1-м туре квартете де Минаур проиграл Яннику Синнеру, а Медведев уступил Фритцу.

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Даниил Медведев – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даниил Медведев Алекс де Минаур Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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