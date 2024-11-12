Де Минаур не сумел переиграть Медведева на Итоговом турнире АТР 2024

Австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 9) не сумел добыть первую победу на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).

Во 2-м туре Ilie Nastase Group австралиец в двух сетах уступил Даниилу Медведеву (АТР 4) за 1 час и 20 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 12 ноября

Ilie Nastase Group. 2-й тур

Даниил Медведев – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:2, 6:4

Это была десятая встреча соперников. Алекс проиграл седьмое очное противостояние.

В одном квартете Даниил и Алекс выступают вместе с Тейлором Фритцем и Янником Синнером. Американец и итальянец сыграют друг с другом сегодня вечером.

В 1-м туре квартете де Минаур проиграл Яннику Синнеру, а Медведев уступил Фритцу.