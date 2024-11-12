Янник Синнер – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира АТР 2024
12 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи 2-го тура в группе Ilie Nastase Group.
Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) сыграет против американца Тейлора Фритца (АТР 5). Поединок состоится 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу итальянца.
В одном квартете Янник и Тейлор выступают вместе с Даниилом Медведевым и Алексом де Минауром.
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