Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
12 ноября 2024, 00:16 |
11
0

Янник Синнер – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира АТР 2024

12 ноября 2024, 00:16 |
11
0
Янник Синнер – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Тейлор Фритц

12 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи 2-го тура в группе Ilie Nastase Group.

Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) сыграет против американца Тейлора Фритца (АТР 5). Поединок состоится 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников. Счет 2:1 в пользу итальянца.

В одном квартете Янник и Тейлор выступают вместе с Даниилом Медведевым и Алексом де Минауром.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Даниил Медведев – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Александр Зверев – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер Тейлор Фритц смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Футбол | 11 ноября 2024, 01:33 1
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Винисиус Жуниор

Сергей РЕБРОВ: «Чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть»
Футбол | 11 ноября 2024, 18:45 11
Сергей РЕБРОВ: «Чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть»
Сергей РЕБРОВ: «Чемпионат на хорошем уровне. Его интересно смотреть»

Главный тренер сборной рассказал, что посещает матчи УПЛ

Рейтинг АТР. Джокович уже вне топ-5. Синнер начал 23-ю неделю на вершине
Теннис | 11.11.2024, 11:34
Рейтинг АТР. Джокович уже вне топ-5. Синнер начал 23-ю неделю на вершине
Рейтинг АТР. Джокович уже вне топ-5. Синнер начал 23-ю неделю на вершине
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
Бокс | 11.11.2024, 13:06
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 11.11.2024, 07:48
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Я фанат его стиля. Хочу боя». Чжилей назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
10.11.2024, 08:50 1
Бокс
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
«Он выиграл больше». Анчелотти рассказал, почему Лобановский лучше него
10.11.2024, 15:41 2
Футбол
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он сделает шоу». Карлос назвал победителя реванша Усик – Фьюри
11.11.2024, 02:14
Бокс
За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
За какой бой легендарный Майк Тайсон заработал более 100 млн долларов?
11.11.2024, 00:29 1
Бокс
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
Барселона сенсационно проиграла в матче Ла Лиги. Какой отрыв от Реала?
10.11.2024, 23:59 10
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Александрия на вершине, Шахтер тоже в гонке
11.11.2024, 06:23 17
Футбол
Игрок Ромы стал лучшим. Известна оценка Довбика за матч против Болоньи
Игрок Ромы стал лучшим. Известна оценка Довбика за матч против Болоньи
10.11.2024, 20:45
Футбол
ФОТО. Сын Узелкова прокомментировал смерть отца
ФОТО. Сын Узелкова прокомментировал смерть отца
10.11.2024, 01:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем