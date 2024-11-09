Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей ATP Finals
С 10 по 17 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир ATP 2024.
Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выйдут первые два места.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 16 ноября, а финал – в воскресенье, 17 ноября.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей ATP Finals.
РАСПИСАНИЕ
Групповой этап
11 ноября
15:00 Карлос Алькарас – Каспер Рууд
21:30 Александр Зверев – Андрей Рублев
10 ноября
15:00 Даниил Медведев – Тейлор Фритц
21:30 Янник Синнер – Алекс де Минаур
Таблицы группового этапа
Ilie Nastase Group:
|Теннисист
|Синнер
|Медведев
|Фритц
|Де Минаур
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Синнер [1]
|-
|Медведев [4]
|-
|Фритц [5]
|-
|Де Минаур [7]
|-
John Newcombe Group:
|Теннисист
|Зверев
|Алькарас
|Рууд
|Рублев
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Зверев [2]
|-
|Алькарас [3]
|-
|Рууд [6]
|-
|Рублев [8]
|-
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