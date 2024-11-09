Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
ATP
09 ноября 2024, 16:07 | Обновлено 09 ноября 2024, 16:11
205
0

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей ATP Finals

09 ноября 2024, 16:07 | Обновлено 09 ноября 2024, 16:11
205
0
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
ATP

С 10 по 17 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир ATP 2024.

Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выйдут первые два места.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 16 ноября, а финал – в воскресенье, 17 ноября.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей ATP Finals.

РАСПИСАНИЕ

Групповой этап

11 ноября

15:00 Карлос Алькарас – Каспер Рууд

21:30 Александр Зверев – Андрей Рублев

10 ноября

15:00 Даниил Медведев – Тейлор Фритц

21:30 Янник Синнер – Алекс де Минаур

Таблицы группового этапа

Ilie Nastase Group:

Теннисист Синнер Медведев Фритц Де Минаур Матчи Сеты / Геймы
Синнер [1] -
Медведев [4] -
Фритц [5] -
Де Минаур [7] -

John Newcombe Group:

Теннисист Зверев Алькарас Рууд Рублев Матчи Сеты / Геймы
Зверев [2] -
Алькарас [3] -
Рууд [6] -
Рублев [8] -

По теме:
Джокович поделился планами на следующий сезон
Тренер Янника Синнера высказался о возможной дисквалификации итальянца
ФОТО. 5.5 теннисиста. Как прошла фотосессия участников ATP Finals 2024
Итоговый турнир ATP Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Каспер Рууд Алекс де Минаур Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Бокс | 09 ноября 2024, 07:49 0
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»

Бывший чемпион мира выделил Кенни Нортона

Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09 ноября 2024, 13:30 3
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды в отличной форме

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 09.11.2024, 04:45
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Битва сильнейших. Определены финалистки парного разряда на WTA Finals 2024
Теннис | 08.11.2024, 23:23
Битва сильнейших. Определены финалистки парного разряда на WTA Finals 2024
Битва сильнейших. Определены финалистки парного разряда на WTA Finals 2024
Камбек не удался. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA
Теннис | 08.11.2024, 18:57
Камбек не удался. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA
Камбек не удался. Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
Флик назвал боссам Барселоны игрока, который зимой должен покинуть клуб
07.11.2024, 17:25
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 3
Футбол
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
07.11.2024, 20:22 3
Футбол
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
Загнала в стойло! Гофф наказала Соболенко и вышла в финал Итогового турнира
08.11.2024, 21:10 24
Теннис
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 40
Футбол
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
Фьюри призвал бывшего суперзвездного супертяжа завершить с боксом
07.11.2024, 19:18 1
Бокс
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
07.11.2024, 23:55 276
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем