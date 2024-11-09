Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

С 10 по 17 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир ATP 2024.

Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выйдут первые два места.

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Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 16 ноября, а финал – в воскресенье, 17 ноября.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей ATP Finals.

РАСПИСАНИЕ

Групповой этап

11 ноября

15:00 Карлос Алькарас – Каспер Рууд

21:30 Александр Зверев – Андрей Рублев

10 ноября

15:00 Даниил Медведев – Тейлор Фритц

21:30 Янник Синнер – Алекс де Минаур

Таблицы группового этапа

Ilie Nastase Group:

Теннисист Синнер Медведев Фритц Де Минаур Матчи Сеты / Геймы Синнер [1] - Медведев [4] - Фритц [5] - Де Минаур [7] -

John Newcombe Group: