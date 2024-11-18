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  4. Челси столкнулся с травмами – семь игроков находятся в лазарете
Англия
18 ноября 2024, 18:53 |
599
0

Челси столкнулся с травмами – семь игроков находятся в лазарете

Ряд футболистов лондонского клуба рискуют пропустить ближайшие матчи команды

18 ноября 2024, 18:53 |
599
0
Челси столкнулся с травмами – семь игроков находятся в лазарете
Getty Images/Global Images Ukraine. Колу Палмер

Семь футболистов лондонского «Челси» находятся в лазарете и рискуют пропустить ближайшие матчи команды.

Коул Палмер пропустил последнюю тренировку клуба – главный тренер «синих» Энцо Мареска сказал журналистам, что игрок плохо себя чувствовал. Ромео Лавия имеет проблемы с подколенным сухожилием и не смог помочь национальной сборной во время международной паузы.

Небольшие повреждения получили Леви Колуилл, Мало Гюсто и Уэсли Фофана. Джейдон Санчо заболел, однако медицинский штаб «Челси» надеется, что игрок вернется после международной паузы. В лазарете пребывает Омари Келлимен, однако он еще не дебютировал за главную команду.

В этом сезоне АПЛ «Челси» занимает третье место – в активе команды 19 баллов.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси травма Энцо Мареска Коул Палмер Ромео Лавия Леви Колуилл Мало Гюсто Уэсли Фофана Джейдон Санчо
Микола Титюк Источник: Evening Standard
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