Челси столкнулся с травмами – семь игроков находятся в лазарете
Ряд футболистов лондонского клуба рискуют пропустить ближайшие матчи команды
Семь футболистов лондонского «Челси» находятся в лазарете и рискуют пропустить ближайшие матчи команды.
Коул Палмер пропустил последнюю тренировку клуба – главный тренер «синих» Энцо Мареска сказал журналистам, что игрок плохо себя чувствовал. Ромео Лавия имеет проблемы с подколенным сухожилием и не смог помочь национальной сборной во время международной паузы.
Небольшие повреждения получили Леви Колуилл, Мало Гюсто и Уэсли Фофана. Джейдон Санчо заболел, однако медицинский штаб «Челси» надеется, что игрок вернется после международной паузы. В лазарете пребывает Омари Келлимен, однако он еще не дебютировал за главную команду.
В этом сезоне АПЛ «Челси» занимает третье место – в активе команды 19 баллов.
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