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  4. Палмер рискует пропустить ближайшие матчи Челси. В чем причина?
Лига конференций
07 ноября 2024, 15:27 |
301
0

Палмер рискует пропустить ближайшие матчи Челси. В чем причина?

Лидер лондонского клуба получил повреждение

07 ноября 2024, 15:27 |
301
0
Палмер рискует пропустить ближайшие матчи Челси. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Футболист лондонского «Челси» Коул Палмер рискует пропустить ближайшие матчи своей команды. Эту информацию подтвердил главный тренер Энцо Мареска.

«К сожалению, Палмер не присутствовал на тренировке из-за небольшого повреждения. Его физическая форма вызывает вопросы. Мы надеемся, что он сможет сыграть в матче АПЛ. Мы ценим его», – рассказал тренер.

Коул Палмер в этом сезоне сыграл 10 матчей в Премьер-лиге – забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

7 ноября «Челси» сыграет в Лиге конференций против армянского клуба «Ноах». 10 ноября подопечные Марески встретятся с «Арсеналом» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Сообщалось, что Палмер мог получить травму в предыдущем матче чемпионата.

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Челси Коул Палмер Лига конференций чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска
Микола Титюк Источник: si.com
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