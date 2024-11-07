Палмер рискует пропустить ближайшие матчи Челси. В чем причина?

Футболист лондонского «Челси» Коул Палмер рискует пропустить ближайшие матчи своей команды. Эту информацию подтвердил главный тренер Энцо Мареска.

«К сожалению, Палмер не присутствовал на тренировке из-за небольшого повреждения. Его физическая форма вызывает вопросы. Мы надеемся, что он сможет сыграть в матче АПЛ. Мы ценим его», – рассказал тренер.

Коул Палмер в этом сезоне сыграл 10 матчей в Премьер-лиге – забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

7 ноября «Челси» сыграет в Лиге конференций против армянского клуба «Ноах». 10 ноября подопечные Марески встретятся с «Арсеналом» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Сообщалось, что Палмер мог получить травму в предыдущем матче чемпионата.