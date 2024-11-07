Палмер рискует пропустить ближайшие матчи Челси. В чем причина?
Лидер лондонского клуба получил повреждение
Футболист лондонского «Челси» Коул Палмер рискует пропустить ближайшие матчи своей команды. Эту информацию подтвердил главный тренер Энцо Мареска.
«К сожалению, Палмер не присутствовал на тренировке из-за небольшого повреждения. Его физическая форма вызывает вопросы. Мы надеемся, что он сможет сыграть в матче АПЛ. Мы ценим его», – рассказал тренер.
Коул Палмер в этом сезоне сыграл 10 матчей в Премьер-лиге – забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
7 ноября «Челси» сыграет в Лиге конференций против армянского клуба «Ноах». 10 ноября подопечные Марески встретятся с «Арсеналом» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.
Сообщалось, что Палмер мог получить травму в предыдущем матче чемпионата.
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