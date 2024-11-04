Коул Палмер рисковал получить травму, которая завершила бы его карьеру

3 ноября состоялся матч 10-го тура АПЛ, в котором сыграли «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Одним из самых спорных моментов этого поединка стал опасный подкат защитника «красных дьяволов» Лисандро Мартинеса против Коула Палмера. Бывший арбитр АПЛ Кейт Хекетт считает, что футболист «Челси» рисковал получить травму, которая могла бы завершить его карьеру.

«Мартинес ударил ногой прямо в колено Палмера и угрожал здоровью соперника. Арбитр находился в прекрасном положении и видел это нарушение. Очевидно, что желтая карточка – слишком мягкое наказание в этой ситуации.

Это явная ошибка, VAR должен был попросить арбитра пересмотреть это нарушение. Если бы Мартинес ударил с большей силой, то карьера Палмера была бы уже завершена», – пугает Хекетт.