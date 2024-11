Тоттенхэм представил новенькую эмблему. Изменения минимальные

Представитель АПЛ лондонский «Тоттенхэм» официально представил обновленную эмблему клуба.

Руководство команды решило сильно не видоизменять логотип, поэтому эмблема испытала легкое вмешательство. «Тоттенхэм» просто убрал название команды под изображением известным петуха на мяче.

По мнению представителей «Тоттенхэма» подобный ход поможет клубу в развитии бренда.

«Созданная новая эмблема с участием более 300 игроков, сотрудников и болельщиков позволяет нам использовать более игривый и смелый подход к бренду клуба на множестве платформ, где он теперь будет представлен. Знаменитый на весь мир петух сейчас выглядит более гордо, чем когда-либо. Изогнутый текст «Тоттенхэм» мы убрали. Это позволит нам увеличить масштаб символа клуба и гордиться им как настоящая икона», – написано в заявлении клуба.

Introducing the Club’s remastered brand identity, embracing our rich history and unmistakable heritage.



The cockerel reimagined. An icon reborn. Our font remastered.



To Dare Is To Do. 🤍