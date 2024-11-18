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Англия
18 ноября 2024, 18:18 | Обновлено 18 ноября 2024, 18:19
166
0

Тоттенхэм представил новенькую эмблему. Изменения минимальные

Лондонский клуб только убрал название под логотипом

18 ноября 2024, 18:18 | Обновлено 18 ноября 2024, 18:19
166
0
Тоттенхэм представил новенькую эмблему. Изменения минимальные
Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель АПЛ лондонский «Тоттенхэм» официально представил обновленную эмблему клуба.

Руководство команды решило сильно не видоизменять логотип, поэтому эмблема испытала легкое вмешательство. «Тоттенхэм» просто убрал название команды под изображением известным петуха на мяче.

По мнению представителей «Тоттенхэма» подобный ход поможет клубу в развитии бренда.

«Созданная новая эмблема с участием более 300 игроков, сотрудников и болельщиков позволяет нам использовать более игривый и смелый подход к бренду клуба на множестве платформ, где он теперь будет представлен. Знаменитый на весь мир петух сейчас выглядит более гордо, чем когда-либо. Изогнутый текст «Тоттенхэм» мы убрали. Это позволит нам увеличить масштаб символа клуба и гордиться им как настоящая икона», – написано в заявлении клуба.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига логотип
Андрій Вітренко Источник: ФК Тоттенхэм
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