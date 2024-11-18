Дополнительный отпуск. Бентанкур дисквалифицирован за проявление расизма

Уругвайский полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получился дисквалификацию на 7 матчей во всех внутренних английских турнирах за расистское высказывание в адрес лидера «шпор» Сон Хын Мина, сообщают социальные сети АПЛ.

Полузащитник пошутил про кузена Сона, назвал всех корейцев «одинаковыми».

Дисквалификация не распространяется на Лигу Европы.

В текущем сезоне Родриго Бентанкур провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Тоттенхэм» нацелился на подписание лидера «Шахтера».