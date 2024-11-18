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Англия
18 ноября 2024, 15:04 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:36
156
0

Дополнительный отпуск. Бентанкур дисквалифицирован за проявление расизма

Родриго Бентанкур пропустит следующие 7 матчей «Тоттенхэма»

18 ноября 2024, 15:04 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:36
156
0
Дополнительный отпуск. Бентанкур дисквалифицирован за проявление расизма
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Бентанкур

Уругвайский полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получился дисквалификацию на 7 матчей во всех внутренних английских турнирах за расистское высказывание в адрес лидера «шпор» Сон Хын Мина, сообщают социальные сети АПЛ.

Полузащитник пошутил про кузена Сона, назвал всех корейцев «одинаковыми».

Дисквалификация не распространяется на Лигу Европы.

В текущем сезоне Родриго Бентанкур провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Тоттенхэм» нацелился на подписание лидера «Шахтера».

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Родриго Бентанкур Тоттенхэм Сон Хын Мин Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу дисквалификация
Данііл Киріяка Источник: Premier League
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