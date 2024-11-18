Англия18 ноября 2024, 15:04 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:36
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Дополнительный отпуск. Бентанкур дисквалифицирован за проявление расизма
Родриго Бентанкур пропустит следующие 7 матчей «Тоттенхэма»
18 ноября 2024, 15:04 | Обновлено 18 ноября 2024, 15:36
156
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Уругвайский полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получился дисквалификацию на 7 матчей во всех внутренних английских турнирах за расистское высказывание в адрес лидера «шпор» Сон Хын Мина, сообщают социальные сети АПЛ.
Полузащитник пошутил про кузена Сона, назвал всех корейцев «одинаковыми».
Дисквалификация не распространяется на Лигу Европы.
В текущем сезоне Родриго Бентанкур провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
«Тоттенхэм» нацелился на подписание лидера «Шахтера».
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