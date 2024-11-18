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Англия
18 ноября 2024, 02:02 |
474
0

Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову

«Тоттенхэм» нацелился на трансфер Судакова

18 ноября 2024, 02:02 |
474
0
Известно, какую зарплату топ-клуб АПЛ готов платить Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

К таланту сборной Украины есть интерес от многих клубов АПЛ, а конкретную заинтересованность проявляет «Тоттенхэм». Георгий находится в шорт-листе «шпор». Планируется, что Судаков должен заменить лидера команды – полузащитника Джеймса Мэдисона, клуб готов распрощаться с англичанином из-за его большой зарплаты.

Сейчас Мэдисон зарабатывает 170 тысяч фунтов в неделю, «Тоттенхэм» готов сократить эти расходы и платить Судакову 70 тысяч.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 17 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

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Джеймс Мэддисон трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ Георгий Судаков Тоттенхэм
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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