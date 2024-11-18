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  4. Виноват Анчелотти? В Испании назвали причину поражений Реала
Испания
18 ноября 2024, 18:29 |
194
0

Виноват Анчелотти? В Испании назвали причину поражений Реала

Журналисты считают, что главный тренер не доверяет игрокам на скамейке запасных

18 ноября 2024, 18:29 |
194
0
Виноват Анчелотти? В Испании назвали причину поражений Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Испанское издание Madrid Universal назвало причину, из-за которой мадридский «Реал» выступает неубедительно в этом сезоне – упрямство и консерватизм главного тренера Карло Анчелотти.

Журналисты считают, что наставник команды большинство матчей играет одним и тем же составом и не доверяет футболистам, которые находятся на скамейке запасных. По количеству замен после 12 сыгранных туров «Реал» занимает последнее место.

Анчелотти не использовал все пять замен в девяти из двенадцати матчей – по этому показателю он занимает 17-е место среди всех наставников. Издание отмечает, что главный тренер любит использовать замены после 72-й минуты – в то время как его коллеги меняют футболистов раньше.

В этом сезоне Ла Лиги мадридский клуб набрал 27 баллов и занимает второе место – отрыв от лидера чемпионата («Барселоны») составляет шесть очков. В Лиге чемпионов «Реал» идет на 18-й строчке – в активе команды 6 баллов.

Ранее сообщалось, что в мадридском «Реале» недовольны работой тренера Антонио Пинтуса.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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