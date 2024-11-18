Виноват Анчелотти? В Испании назвали причину поражений Реала

Испанское издание Madrid Universal назвало причину, из-за которой мадридский «Реал» выступает неубедительно в этом сезоне – упрямство и консерватизм главного тренера Карло Анчелотти.

Журналисты считают, что наставник команды большинство матчей играет одним и тем же составом и не доверяет футболистам, которые находятся на скамейке запасных. По количеству замен после 12 сыгранных туров «Реал» занимает последнее место.

Анчелотти не использовал все пять замен в девяти из двенадцати матчей – по этому показателю он занимает 17-е место среди всех наставников. Издание отмечает, что главный тренер любит использовать замены после 72-й минуты – в то время как его коллеги меняют футболистов раньше.

В этом сезоне Ла Лиги мадридский клуб набрал 27 баллов и занимает второе место – отрыв от лидера чемпионата («Барселоны») составляет шесть очков. В Лиге чемпионов «Реал» идет на 18-й строчке – в активе команды 6 баллов.

Ранее сообщалось, что в мадридском «Реале» недовольны работой тренера Антонио Пинтуса.