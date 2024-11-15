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Испания
15 ноября 2024, 15:56 | Обновлено 15 ноября 2024, 15:57
1214
1

Мадридский Реал нашел виновного во всех травмах игроков

Представители клуба считают, что тренер по физподготовке Антонио Пинтус действует непрофессионально

15 ноября 2024, 15:56 | Обновлено 15 ноября 2024, 15:57
1214
1
Мадридский Реал нашел виновного во всех травмах игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

В мадридском «Реале» нашли виновного в эпидемии травм.

Как сообщает издание The Athletic, все претензии направлены на тренера по физподготовке – Антонио Пинтуса. Некоторые представители королевского клуба считают, что методы этого специалиста наносят вред игрокам.

На прошлых выходных мадридский клуб разгромил «Осасуну» (4:0), но игра не обошлась без потерь. В матче травмировались Родриго, Лукас Васкес и Эдер Милитао. Последний получил разрыв крестообразной связки и уже не сыграет в этом сезоне.

Издание также отмечает, что игроки «Реала» очень много бегают. Эти методы внутри клуба называют устаревшими.

Кроме того, есть информация, что в клубе недовольны работой ассистента Карло Анчелотти Франческо Маури.

Ранее сообщалось, что Эдер Милитао получил тяжелую травму колена.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид травма Карло Анчелотти тренеры Лукас Васкес Эдер Милитао
Олександр Сільченко Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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c_a_p2
Організм спортсменів має межу. Добре що каліками стють не всі. А Пересу треба менш пиз...ти та вчитися набивати мяч як Ігорьоша робить. Тоді прийдуть чергові звитяги
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