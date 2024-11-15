Мадридский Реал нашел виновного во всех травмах игроков

В мадридском «Реале» нашли виновного в эпидемии травм.

Как сообщает издание The Athletic, все претензии направлены на тренера по физподготовке – Антонио Пинтуса. Некоторые представители королевского клуба считают, что методы этого специалиста наносят вред игрокам.

На прошлых выходных мадридский клуб разгромил «Осасуну» (4:0), но игра не обошлась без потерь. В матче травмировались Родриго, Лукас Васкес и Эдер Милитао. Последний получил разрыв крестообразной связки и уже не сыграет в этом сезоне.

Издание также отмечает, что игроки «Реала» очень много бегают. Эти методы внутри клуба называют устаревшими.

Кроме того, есть информация, что в клубе недовольны работой ассистента Карло Анчелотти Франческо Маури.

Ранее сообщалось, что Эдер Милитао получил тяжелую травму колена.