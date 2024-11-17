ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает

Шакира может рассмотреть возможность забеременеть ещё раз от экс-футболиста «Барселоны» Жерара Пике.

Такую неожиданную новость озвучили в студии шоу «Chisme no Like».

Футболист и певица развелись более 2 лет назад из-за измены Пике с Кларой Чиа Мартин, с которой экс-футболист состоит в отношениях сейчас.

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По информации одного из источников телешоу, Шакира планирует использовать замороженный эмбрион Пике. Жерар заявил, что колумбийка может делать с ними всё, что захочет. «Chisme no Like» считает, что между Шакирой и Пике уже состоялись переговоры на этот счёт и ответ был утвердительным. Шакира очень хочет девочку. На данный момент никаких официальных подтверждений данной информации нет.

Шакира сейчас занимается воспитанием двух мальчиков от Пике – Саши и Милана.