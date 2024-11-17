Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь

Не всегда запоминается последнее. Когда этого последнего мало, то вспоминается то, что было раньше. В трех крайних поединках Лиги наций национальная сборная Украины набрала пять очков. Вроде бы нормальный результат. Но по факту – не очень. Мягко говоря.

Потому что национальная сборная Украины продолжает оставаться на последнем месте в группе Лиги наций. И перед заключительным туром наша команда уже потеряла шансы на первое место. И от понижения в классе ее может спасти лишь победа в гостях над Албанией. Ничья тоже опустит нас в дивизион С.

Способны ли мы на победу над соперником, которого тоже не устроит поражение (неудача опустит этого соперника в более низкий дивизион), - вопрос сложный. И этот вопрос мы рассмотрим чуть позже. Сейчас – о вышеупомянутом.

О том, что не всегда запоминается последнее.

Сергей Ребров и его команда провалились на Евро-2024. Сергей Ребров и его команда провалили старт Лиги наций. И пять очков в трех последних поединках главной команды страны – слабое утешение. Потому что мы все еще на последнем месте в квартете с реальными шансами опуститься этажом ниже.

И мы все еще продолжаем не играть, а ходить по мукам.

Собственно, при нынешнем наставнике главной команды страны эта команда всегда играла так. Через себя, через ошибки, через боль, и через терпение. Вспомните, как мы преодолевали отборочную группу на Евро-2024, как мы преодолевали два барьера в плей-офф.

Однако тогда был результат. И этим результатом, как фиговым листом, Сергей Ребров мог прикрыть отсутствие зрелища, мысли и вдохновения. Тем результатом подопечные Сергея Реброва могли прокрыть отсутствие техники, предлагая взамен характер и бойцовские качества.

Но теперь такого фигового листа нет. Ни у главного тренера нашей сборной, ни у его подопечных. Ребров потерял хватку, потерял удачу, потерял раздевалку, его подопечные потеряли характер и веру.

Это патовая ситуация. При любом раскладе. Даже при фатальном. Ибо и при прямом вылете нашей команды в дивизион С главный тренер сборной Украины сохранит свою должность. Как было сказано ранее, «Лига наций – второстепенный турнир, и наша главная задача – попасть на ЧМ-2026 напрямую».

Посему нужно просто ждать этого самого отборочного турнира на Мундиаль. И надеяться, что в тех матчах и наш главный тренер, и его подопечные проявят себя с новым качеством.

Хотя, если честно, то у меня таких надежд практически не осталось. Уж слишком болезненным оказалось для всех разочарование от Евро-2024, и как следствие – уж слишком неубедительна наша команда в Лиге наций.

И последний по счету поединок – тому ярчайшее подтверждение.

УАФ

Будем откровенны: грузины нас переиграли. Переиграли практически по всем показателям. И по владению мячом, и по количеству ударов по воротам, и по количеству ударов в створ, и по количеству угловых.

Единственным светлым местом сборной Украины на данный момент остается Михаил Мудрик. Мы можем сколько угодно зубоскалить на счет того, что «Мистер сто миллионов евро» греет лавку в «Челси», но в сборной Украины Михаил – попросту незаменимый.

И не только незаменимый, но и главный, точнее, единственный футболист, который пытается делать разницу. Который пытается хоть что-то делать. В отличие от остальных.

Ни Судаков, ни Шапаренко, ни Довбик, ни тем более Зубков на роль нового лидера национальной сборной Украины не тянут. В этой связи наверняка пригодился бы авторитет и опыт Ярмоленко, но Сергей Станиславович по каким-то причинам, известным только ему, отцепил многолетнего капитана сборной.

Нам очень повезло в игре в Батуми, что уже в дебюте встречи грузины отличились самострелом. Хозяевам пришлось срочно перекраивать свою игру, что местами у них вызывало дискомфорт, нам пришлось играть на удержание счета, что местами нам весьма нравилось.

Однако в команды Сергея Реброва не хватило ни сил, ни ума, дабы удержать счет. Команда Вили Саньоля превзошла нас и в активности, и в креативе, и в желании.

Мы можем радоваться, что отскочили. Что не проиграли. Ибо к поражению мы были намного ближе. После того, как сборная Сакартвело сравняла счет, именно хозяева поля устроили финальный штурм. Именно они, а не мы. Именно им оказалась более нужнее победа. Именно им, а не нам.

Если бы в итоге победили хозяева поля, такой итог был бы более закономерным, более справедливым, нежели тот, что зафиксировало табло.

Да, был убойный момент с нашей стороны на 90+2 минуте, но тот момент оказался исключением из правила. Да и нереализованным он оказался.

Но даже не отсутствие финального штурма с нашей стороны меня наиболее разочаровало в этом поединке. А то, что командных действий как таковых в нашем исполнении не было. Были лишь индивидуальные действия. Мудрика, в первую очередь. Да и в последнюю. Все остальное – кто в лес, кто по дрова.

А вот в Грузии на данный момент есть настоящая команда. Настоящая национальная команда, за которую можно испытывать гордость.

Я не знаю, что можно испытывать, глядя на мучения сборной Украины…