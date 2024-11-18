Пресс-конференция Реброва в Албании. Смотреть онлайн. LIVE
18 ноября в 18:00 коуч сборной Украины расскажет о матче в Тиране
18 ноября в 18:00 в Тиране состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Открытая тренировка сине-желтых начнется в 18:30 на поле местного стадиона. Первые 15 минут будут доступны для представителей медиа.
Двумя днями ранее украинская команда сыграла вничью в 5-м туре в Батуми со сборной Грузии (1:1).
19 ноября на стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1. Игра Албания – Украина начнется в 21:45 по Киеву.
Пресс-конференция Реброва в Албании. Смотреть онлайн. LIVE
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