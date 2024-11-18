Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пресс-конференция Реброва в Албании. Смотреть онлайн. LIVE
Лига наций
18 ноября 2024, 06:31 | Обновлено 18 ноября 2024, 06:33
285
1

Пресс-конференция Реброва в Албании. Смотреть онлайн. LIVE

18 ноября в 18:00 коуч сборной Украины расскажет о матче в Тиране

18 ноября 2024, 06:31 | Обновлено 18 ноября 2024, 06:33
285
1
Пресс-конференция Реброва в Албании. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

18 ноября в 18:00 в Тиране состоится пресс-конференция Сергея Реброва, после чего пройдет открытая тренировка сборной Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Открытая тренировка сине-желтых начнется в 18:30 на поле местного стадиона. Первые 15 минут будут доступны для представителей медиа.

Двумя днями ранее украинская команда сыграла вничью в 5-м туре в Батуми со сборной Грузии (1:1).

19 ноября на стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1. Игра Албания – Украина начнется в 21:45 по Киеву.

Пресс-конференция Реброва в Албании. Смотреть онлайн. LIVE

По теме:
Польша – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Хорватия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Испания – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция смотреть онлайн Лига наций сборная Албании по футболу Албания - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Бокс | 17 ноября 2024, 10:31 0
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола

Майк проиграл шоумену единогласным решением судей

«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
Футбол | 17 ноября 2024, 11:19 4
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией
«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией

Известный украинский тренер, в частности, раскритиковал Хвичу Кварацхелию

ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
Бокс | 17.11.2024, 09:41
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
Валидольный теннис, спектакль в Лиге наций, бенефис Холанда, камбек Джонса
Футбол | 18.11.2024, 06:00
Валидольный теннис, спектакль в Лиге наций, бенефис Холанда, камбек Джонса
Валидольный теннис, спектакль в Лиге наций, бенефис Холанда, камбек Джонса
Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Теннис | 18.11.2024, 02:40
Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
Культ "карго" - є і ніби тренування, і прес-конференції, ніби всього "ритуалу" ребров і дотримується, а тренер не получається, як створити команду🙂
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
16.11.2024, 02:30 1
Бокс
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 23
Футбол
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
16.11.2024, 06:23 3
Футбол
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 39
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
16.11.2024, 21:31 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем