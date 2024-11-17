Сборная Украины 17 ноября прибыла в Тирану, где проведет матч последнего, 6-го тура Лиги наций 2024/25 против команды Албании.

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Днем ранее украинская команда сыграла вничью в 5-м туре в Батуми со сборной Грузии (1:1).

18 ноября состоится пресс-конференция коуча сборной Украины Сергея Реброва и открытая тренировка сине-желтых на арене в Тиране.

19 ноября на местном стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1. Игра Албания – Украина начнется в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тирану, где сыграет против Албании