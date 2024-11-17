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Лига наций
17 ноября 2024, 19:45 | Обновлено 17 ноября 2024, 19:59
987
1

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тирану, где сыграет против Албании

Решающий матч Лиги наций состоится 19 ноября в 21:45

17 ноября 2024, 19:45 | Обновлено 17 ноября 2024, 19:59
987
1
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тирану, где сыграет против Албании
УАФ

Сборная Украины 17 ноября прибыла в Тирану, где проведет матч последнего, 6-го тура Лиги наций 2024/25 против команды Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее украинская команда сыграла вничью в 5-м туре в Батуми со сборной Грузии (1:1).

18 ноября состоится пресс-конференция коуча сборной Украины Сергея Реброва и открытая тренировка сине-желтых на арене в Тиране.

19 ноября на местном стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1. Игра Албания – Украина начнется в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тирану, где сыграет против Албании

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Лига наций переезд (перелет) видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу Тирана
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Олег Мандрівник
Албанию устраивает ничья. Скорее всего поставят "автобус". Смогут ли наши пробить этот "автобус"?
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