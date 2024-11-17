Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?

Вечером 16 ноября состоялись заключительные поединки 5-го тура Лиги наций.

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В 5-м туре сборная Украины упустила победу в гостевой матче против Грузии (1:1).

Также миром завершился матч между Албанией и Чехией (0:0).

Положение в группе: 1. Чехия (8 очков), 2. Грузия, 3. Албания (по 7 баллов), 4. Украина (5 пунктов)

Турнирная таблица группы B1

6-й тур, 19 ноября. Албания – Украина, Чехия – Грузия

Сборной Украины нужна только победа в игре с Албанией, при другом результате сине-желтые вылетят в дивизион C.

В случае победы украинцы займут либо второе (если Чехия возьмет очки в игре с Грузией), либо третье место (если Грузия обыграет Чехию).

В 1/4 финала вышли: Германия, Испания, Италия, Франция, Португалия, Нидерланды.

По итогам группового раунда топ-2 групп Лиги A выйдут в четвертьфиналы и далее в плей-офф определят победителя. Победители групп в Лигах B, С и D поднимутся в более высокий дивизион. Команды, которые займут последние места в Лигах А (все четыре), B (все четыре), С (две худших) – перейдут в дивизион ниже.

В стыковых матчах в марте 2025 года за повышение (понижение) в дивизионе будут играть команды: третьи места в Лиге A против вторых мест в Лиге B (4 пары), третьи места в Лиге B против вторых мест в Лиге С (4 пары), две лучших команды на четвертых местах в Лиге C против вторых мест в Лиге D (2 пары).

⚽️ Лига наций. 5-й тур, 16 ноября

🔹 Лига A

21:45. Нидерланды – Венгрия – 4:0

21:45. Германия – Босния и Герцеговина – 7:0

🔹 Лига B

19:00. Грузия – Украина – 1:1

19:00. Турция – Уэльс – 0:0

19:00. Черногория – Исландия – 0:2

21:45. Албания – Чехия – 0:0

🔹 Лига C

16:00. Азербайджан – Эстония – 0:0

21:45. Швеция – Словакия – 2:1

🔹 Лига D

19:00 Андорра – Молдова – 0:1

Турнирные таблицы

🔹 Лига A

🔹 Лига B

🔹 Лига C

🔹 Лига D

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