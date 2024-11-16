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Лига наций УЕФА. Лига C
Швеция
16.11.2024 21:45 – FT 2 : 1
Словакия
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Лига наций
16 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 17 ноября 2024, 00:20
368
2

Матч рассудил украинец. Швеция минимально одолела Словакию

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу шведов

16 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 17 ноября 2024, 00:20
368
2
Матч рассудил украинец. Швеция минимально одолела Словакию
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 ноября состоялся матч 5 тура первой группы дивизиона С Лиги наций между Швецией и Словакией.

Игра прошла «Городской Арене» в Сульне.

Арбитром на этом матче был украинский судья Николай Балакин.

За хозяев голы забили именитые нападающий Виктор Дьекереш и Александр Исак.

В группе Шведы занимают первое место с 13 очками. Словакия набрала 10 очков и находится на второй позиции.

Лига наций. 5-й тур.

Дивизион С. Группа 1

Швеция – Словакия – 2:1

Голы: Дьекереш, 3, Исак, 48 – Ганцко, 19

События матча

90’
Милан Шкриниар (Словакия) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Словакия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
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сборная Швеции по футболу сборная Словакии по футболу Лига наций Виктор Дьекереш Александер Исак Николай Балакин
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Швеція спокійно могла би грати в дивізіон А та В з такою грою, з такою динамікою. 
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+1
saltim
Балакин растет помаленьку. Может скоро и топовые матчи доверят.
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