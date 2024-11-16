Матч рассудил украинец. Швеция минимально одолела Словакию
Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу шведов
Вечером 16 ноября состоялся матч 5 тура первой группы дивизиона С Лиги наций между Швецией и Словакией.
Игра прошла «Городской Арене» в Сульне.
Арбитром на этом матче был украинский судья Николай Балакин.
За хозяев голы забили именитые нападающий Виктор Дьекереш и Александр Исак.
В группе Шведы занимают первое место с 13 очками. Словакия набрала 10 очков и находится на второй позиции.
Лига наций. 5-й тур.
Дивизион С. Группа 1
Швеция – Словакия – 2:1
Голы: Дьекереш, 3, Исак, 48 – Ганцко, 19
События матча
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