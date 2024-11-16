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Лига наций УЕФА. Лига A
Нидерланды
16.11.2024 21:45 – 25 1 : 0
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
16 ноября 2024, 21:47 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:01
227
0

Нидерланды – Венгрия, Германия – Босния. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 16 ноября поединки 5-го тура Лиги наций

16 ноября 2024, 21:47 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:01
227
0
Нидерланды – Венгрия, Германия – Босния. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 5-й тур, 16 ноября.

🔹 Лига A

  • 21:45. Нидерланды – Венгрия
  • 21:45. Германия – Босния и Герцеговина

🔹 Лига B

  • 19:00. Грузия – Украина – 1:1
  • 19:00. Турция – Уэльс – 0:0
  • 19:00. Черногория – Исландия – 0:2
  • 21:45. Албания – Чехия

🔹 Лига C

  • 16:00. Азербайджан – Эстония – 0:0
  • 21:45. Швеция – Словакия

🔹 Лига D

  • 19:00 Андорра – Молдова – 0:1

Видеотрансляции матчей доступны на видеосервисе MEGOGO.

События матча

22’
ГОЛ ! С пенальти забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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