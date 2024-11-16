16.11.2024 21:45 – 25’ 1 : 0
Лига наций16 ноября 2024, 21:47 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:01
227
0
Нидерланды – Венгрия, Германия – Босния. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 16 ноября поединки 5-го тура Лиги наций
16 ноября 2024, 21:47 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:01
227
0
Вечером 16 ноября проходят поединки 5-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 5-й тур, 16 ноября.
🔹 Лига A
- 21:45. Нидерланды – Венгрия
- 21:45. Германия – Босния и Герцеговина
🔹 Лига B
- 19:00. Грузия – Украина – 1:1
- 19:00. Турция – Уэльс – 0:0
- 19:00. Черногория – Исландия – 0:2
- 21:45. Албания – Чехия
🔹 Лига C
- 16:00. Азербайджан – Эстония – 0:0
- 21:45. Швеция – Словакия
🔹 Лига D
- 19:00 Андорра – Молдова – 0:1
Видеотрансляции матчей доступны на видеосервисе MEGOGO.
События матча
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 ноября 2024, 22:48 6
Победит ли в этом поединке хоть кто-то?
Футбол | 16 ноября 2024, 17:45 112
Поединок 5-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву
Бокс | 16.11.2024, 07:41
Бокс | 16.11.2024, 06:19
Футбол | 16.11.2024, 21:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.11.2024, 05:05 21
15.11.2024, 16:30 4
15.11.2024, 03:21
16.11.2024, 07:36 20
14.11.2024, 17:35 29
Бокс
15.11.2024, 03:02 10
Бокс