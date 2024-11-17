Германия – Босния и Герцеговина – 7:0. Побоище во Фрайбурге. Видео голов
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16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Боснии и Герцеговины.
Поединок прошел на стадионе Европа-Парк во Фрайбурге. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля.
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Лига наций 2024/25. Дивизион А
Группа 3. 5-й тур, 16 ноября
Германия – Босния и Герцеговина – 7:0
Голы: Мусиала, 2, Кляйндинст, 23, 79, Хаверц, 37, Вирц, 50, 57, Сане, 66
Видеообзор матча:
События матча
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