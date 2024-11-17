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Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
16.11.2024 21:45 – FT 7 : 0
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
17 ноября 2024, 06:07 |
376
0

Германия – Босния и Герцеговина – 7:0. Побоище во Фрайбурге. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

17 ноября 2024, 06:07 |
376
0
Германия – Босния и Герцеговина – 7:0. Побоище во Фрайбурге. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Боснии и Герцеговины.

Поединок прошел на стадионе Европа-Парк во Фрайбурге. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 5-й тур, 16 ноября

Германия – Босния и Герцеговина – 7:0

Голы: Мусиала, 2, Кляйндинст, 23, 79, Хаверц, 37, Вирц, 50, 57, Сане, 66

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Германия).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Германия).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Германия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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