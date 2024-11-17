16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Боснии и Герцеговины.

Поединок прошел на стадионе Европа-Парк во Фрайбурге. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 5-й тур, 16 ноября

Германия – Босния и Герцеговина – 7:0

Голы: Мусиала, 2, Кляйндинст, 23, 79, Хаверц, 37, Вирц, 50, 57, Сане, 66

Видеообзор матча: