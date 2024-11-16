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Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
16.11.2024 21:45 – FT 7 : 0
Босния и Герцеговина
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Лига наций
16 ноября 2024, 23:40 | Обновлено 16 ноября 2024, 23:48
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Германия уничтожила Боснию и Герцеговину в Лиге наций, отгрузив 7 мячей

Немцы переиграли соперников 7:0 в 5-м туре и досрочно выиграли группу

16 ноября 2024, 23:40 | Обновлено 16 ноября 2024, 23:48
230
0
Германия уничтожила Боснию и Герцеговину в Лиге наций, отгрузив 7 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Боснии и Герцеговины.

Поединок прошел на стадионе Европа-Парк во Фрайбурге. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Германию отличились Джамал Мусиала, Тим Кляйндинст (дубль), Кай Хаверц, Флориан Вирц (дубль) и Лерой Сане.

Благодаря этой победе подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 13 очков и досрочно выиграли квартет. В одной группе Германия и Босния также выступают вместе с Нидерландами и Венгрией.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 5-й тур, 16 ноября

Германия – Босния и Герцеговина – 7:0

Голы: Мусиала, 2, Кляйндинст, 23, 79, Хаверц, 37, Вирц, 50, 57, Сане, 66

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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