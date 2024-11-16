Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
16.11.2024 21:45 - : -
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
16 ноября 2024, 04:11 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:12
36
0

Германия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 16 ноября в 21:45 по Киеву

16 ноября 2024, 04:11 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:12
36
0
Германия – Босния и Герцеговина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Twitter

16 ноября на «Европа-Парк» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Германии встретится со сборной Боснии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Германия

Команда еще год назад была в ужасном состоянии. К тому момент уже состоялась первая за всю историю немецкого футбола досрочная отставка тренера манншафт по инициативе чиновников из ДФБ, из-за ужасных результатов. Но и новый наставник, Нагельсманн, начинал той осенью с неудач. Но использовал их как повод для анализа, и к весне предложил обновленный проект сборной, и по именам, и по игре. Продолжая экспериментировать, он к домашнему Евро создал коллектив, за который точно не было стыдно. Да, он вылетел в 1/4, но его назвали досрочным финалом, и победившая в экстра-тайме Испания в итоге взяла титул, ни с кем больше не заканчивая основное время вничью. Сейчас, осенью, Бундестим тоже хорош. Он набрал 4 очка из 6 с голландцами, и выиграл у обоих остальных противников.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Босния

Сборная особенно и гордиться ничем не может, кроме разовой поездки на чемпионат мира. Так что прошлый цикл Лиги Наций уже стал приятным моментом: выиграв свою группу, золотые лилии поднялись в дивизион А. После этого, правда, был неудачный прошлогодний евроотбор. Считалось, что Милошевич, тогдашний наставник, его фактически игнорировал, готовясь к весеннему пути Лиги Наций. Вот только там команда безвольно дома уступила первому же сопернику, Украине. А при новом наставнике, Сергее Барбарезе, не получается как-то заявить о себе в Лиге Наций. Да, устояли в Венгрии на 0:0. Но даже она успела уже взять реванш, а гранды оформили победы. Правда, если в Нидерландах уступили разгромными 2:5, то дома с немцами за счет гола Джеко пытались возродить интригу и закончили 1:2.

Статистика личных встреч

В самом первом товарищеском матче, 2002-го года, была ничья. Но потом оба поединка выигрывали немцы.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют немцы. Стоит тут брать фору -2 гола (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Германия
16 ноября 2024 -
21:45
Босния и Герцеговина
Фора Германии (-2) 1.83 Сделать ставку
По теме:
Кипр – Литва – 2:1. За сохранение места в дивизионе. Видео голов и обзор
Нидерланды – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Турция – Уэльс. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
сборная Германии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Обладатель Золотого мяча бросил девушку с ребенком. Что случилось?
Футбол | 16 ноября 2024, 03:47 0
ФОТО. Обладатель Золотого мяча бросил девушку с ребенком. Что случилось?
ФОТО. Обладатель Золотого мяча бросил девушку с ребенком. Что случилось?

Карим Бензема не живёт постоянством...

Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Бокс | 15 ноября 2024, 22:48 6
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком

Победит ли в этом поединке хоть кто-то?

Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Футбол | 15.11.2024, 10:21
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Судьба Олегов. Почему волейболист Плотницкий лицемерит
Волейбол | 15.11.2024, 21:53
Судьба Олегов. Почему волейболист Плотницкий лицемерит
Судьба Олегов. Почему волейболист Плотницкий лицемерит
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
Бокс | 15.11.2024, 15:43
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
14.11.2024, 17:41 3
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
15.11.2024, 02:39
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 7
Футбол
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
15.11.2024, 16:41 39
Футбол
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 1
Футбол
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
15.11.2024, 12:00 41
Футбол
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
Тони Беллью назвал единственного боксера, который был лучше Усика и Кличко
14.11.2024, 07:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем