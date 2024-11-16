16 ноября на «Европа-Парк» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Германии встретится со сборной Боснии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Германия

Команда еще год назад была в ужасном состоянии. К тому момент уже состоялась первая за всю историю немецкого футбола досрочная отставка тренера манншафт по инициативе чиновников из ДФБ, из-за ужасных результатов. Но и новый наставник, Нагельсманн, начинал той осенью с неудач. Но использовал их как повод для анализа, и к весне предложил обновленный проект сборной, и по именам, и по игре. Продолжая экспериментировать, он к домашнему Евро создал коллектив, за который точно не было стыдно. Да, он вылетел в 1/4, но его назвали досрочным финалом, и победившая в экстра-тайме Испания в итоге взяла титул, ни с кем больше не заканчивая основное время вничью. Сейчас, осенью, Бундестим тоже хорош. Он набрал 4 очка из 6 с голландцами, и выиграл у обоих остальных противников.

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Босния

Сборная особенно и гордиться ничем не может, кроме разовой поездки на чемпионат мира. Так что прошлый цикл Лиги Наций уже стал приятным моментом: выиграв свою группу, золотые лилии поднялись в дивизион А. После этого, правда, был неудачный прошлогодний евроотбор. Считалось, что Милошевич, тогдашний наставник, его фактически игнорировал, готовясь к весеннему пути Лиги Наций. Вот только там команда безвольно дома уступила первому же сопернику, Украине. А при новом наставнике, Сергее Барбарезе, не получается как-то заявить о себе в Лиге Наций. Да, устояли в Венгрии на 0:0. Но даже она успела уже взять реванш, а гранды оформили победы. Правда, если в Нидерландах уступили разгромными 2:5, то дома с немцами за счет гола Джеко пытались возродить интригу и закончили 1:2.

Статистика личных встреч

В самом первом товарищеском матче, 2002-го года, была ничья. Но потом оба поединка выигрывали немцы.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют немцы. Стоит тут брать фору -2 гола (коэффициент - 1,83).