Лига наций17 ноября 2024, 00:27 | Обновлено 17 ноября 2024, 00:30
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Швеция – Словакия – 2:1. Голы Дьекереша и Исака. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
17 ноября 2024, 00:27 | Обновлено 17 ноября 2024, 00:30
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Вечером 16 ноября состоялся матч 5 тура первой группы дивизиона С Лиги наций между Швецией и Словакией.
Игра прошла «Городской Арене» в Сульне.
За хозяев голы забили именитые нападающий Виктор Декереш и Александр Исак. Гости ответили голом защитника Давида Ганцко.
В группе Шведы занимают первое место с 13 очками. Словакия набрала 10 очков и находится на второй позиции.
Лига наций. 5-й тур. 16 ноября
Дивизион С. Группа 1
Швеция – Словакия – 2:1
Голы: Дьекереш, 3, Исак, 48 – Ганцко, 19
Видеообзор матча:
События матча
90’
Милан Шкриниар (Словакия) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Словакия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
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