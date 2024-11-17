Вечером 16 ноября состоялся матч 5 тура первой группы дивизиона С Лиги наций между Швецией и Словакией.

Игра прошла «Городской Арене» в Сульне.

За хозяев голы забили именитые нападающий Виктор Декереш и Александр Исак. Гости ответили голом защитника Давида Ганцко.

В группе Шведы занимают первое место с 13 очками. Словакия набрала 10 очков и находится на второй позиции.

Лига наций. 5-й тур. 16 ноября

Дивизион С. Группа 1

Швеция – Словакия – 2:1

Голы: Дьекереш, 3, Исак, 48 – Ганцко, 19

Видеообзор матча: