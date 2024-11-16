Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
16.11.2024 21:45 – FT 0 : 0
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
16 ноября 2024, 23:40 | Обновлено 17 ноября 2024, 00:08
5569
16

Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН

Поединок завершился в сухую ничью – 0:0

16 ноября 2024, 23:40 | Обновлено 17 ноября 2024, 00:08
5569
16
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Албания – Чехия

16 ноября прошел матч Лиги наций, в котором сыграли Албания и Грузия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Албания провела в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Поединок завершился в сухую ничью – 0:0. Команды на двоих создали немного моментов и не сильно порадовали своих болельщиков.

После этого поединка сборная Чехии с восемью очками возглавила группу 1 Лиги наций Дивизиона В. Вторыми в группе идут грузины с семью баллами, третья Албания (7 очков), закрывает квартет Украина с пятью пунктами.

Следующие матчи первого квартета Дивизиона В состоятся 19 ноября – Чехия будет принимать Грузию, а Албания – Украину. Для того чтобы сине-желтые вышли из группы им нужно обыгрывать албанцев и надеяться на то, что Чехия не проигрывает Грузии.

Лига наций. Дивизион В, группа 1, 16 ноября.

Албания – Чехия – 0:0

По теме:
ФОТО. С бокалом игристого. Вот, как жена Реброва смотрела матч сборной
ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью Украины в матче с Грузией
Швеция – Словакия – 2:1. Голы Дьекереша и Исака. Видео голов и обзор
сборная Албании по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Футбол | 16 ноября 2024, 06:23 3
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы

Португальцы присоединились к числу четвертьфиналистов Лиги наций

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 16 ноября 2024, 02:30 1
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Футбол | 17.11.2024, 00:23
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»
Футбол | 16.11.2024, 21:26
Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»
Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»
Майк Тайсон признался, из-за чего проиграл Джейку Полу в поединке в Техасе
Бокс | 16.11.2024, 08:08
Майк Тайсон признался, из-за чего проиграл Джейку Полу в поединке в Техасе
Майк Тайсон признался, из-за чего проиграл Джейку Полу в поединке в Техасе
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Безпосередньо з групи виходять тільки перше та четверте місце, відповідно в дивізіон А та С. Оскільки перше вже недосяжне, а четверте гарантовано в будь-якому випадку, то очевидно є сенс  писати про вихід в плей-офф. 
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Tower Bridge
Класс! Наконец то увидим игру только на победу.
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Fitness.sports
Если Албании проиграем второй раз, то вряд ли найдётся болельщики которые культурно оценят итог игры и итог турнира.  Опуститься в дивизион С, какой то страшный сон. Не верю в это.
Ответить
+2
an52
Вважаю, що виліт до Ліги С буде найкращим варіантом, бо тоді в збірній можливі якісь зміни. Усі інші результати УАФ буде вважати великим досягненням і розповідати про повну довіру тренеру
Ответить
+2
Лига
Всё как всегда шансы даже есть на второе место, ну все зависит снова не от нас, если даже чудом выиграем   
Ответить
+2
nick07
З цим стадом шансів жодних
Ответить
+2
Nick.Grabowski
Перемога над Албанією - дає можливість зайняти 2е місце в групі і зіграти в плей-офф (якщо чехи вдома не програють картевалам).
Поразка або нічия - дає можливість зіграти в дивізіоні С.
Тому грати доведеться виключно на перемогу або почесне останнє місце в групі. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
Нужно теперь два автооогола чтобы Албания себе положила и будем вторыми))
Ответить
+1
Первый Среди Равных
Раз плюнути зайняти друге місце і через яку-небуть Сербію вийти в Лігу А.
Ответить
+1
antt
Якщо з албанцями наш максимум буде як з Грузією то буде то саме що і на Євро. Четверте місце
Ответить
+1
saltim
Такое же убожество увидим как всегда. У этой сборной нет физухи что бы играть в атакующий футбол. Только изредка выбегать в атаку . На большее не способны. Да и после игры на таком тяжелом поле они вообще мертвые будут.Только дикий фарт может помочь СБУ. Но у Реброва он закончился еще перед Евро.
Ответить
0
valik_ua
у Албанії 7 очок вже
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
15.11.2024, 05:30
Футбол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
16.11.2024, 08:57 1
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
15.11.2024, 10:21 10
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
«Он не должен здесь быть». Леннокс Льюис назвал победителя боя Тайсон – Пол
15.11.2024, 02:39
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 10
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем