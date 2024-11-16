Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Поединок завершился в сухую ничью – 0:0
16 ноября прошел матч Лиги наций, в котором сыграли Албания и Грузия.
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Матч с Чехией Албания провела в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Поединок завершился в сухую ничью – 0:0. Команды на двоих создали немного моментов и не сильно порадовали своих болельщиков.
После этого поединка сборная Чехии с восемью очками возглавила группу 1 Лиги наций Дивизиона В. Вторыми в группе идут грузины с семью баллами, третья Албания (7 очков), закрывает квартет Украина с пятью пунктами.
Следующие матчи первого квартета Дивизиона В состоятся 19 ноября – Чехия будет принимать Грузию, а Албания – Украину. Для того чтобы сине-желтые вышли из группы им нужно обыгрывать албанцев и надеяться на то, что Чехия не проигрывает Грузии.
Лига наций. Дивизион В, группа 1, 16 ноября.
Албания – Чехия – 0:0
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Поразка або нічия - дає можливість зіграти в дивізіоні С.
Тому грати доведеться виключно на перемогу або почесне останнє місце в групі.