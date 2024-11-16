16 ноября на «Эйр Албания Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Албании встретится со сборной Чехии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Албания

Команда смогла выйти повторно на пик. Повторив успех 2016-го года, с дебютом на Евро, она сыграла в Германии. Правда, на этот раз красно-черные не смогли ни у кого выиграть. Но при этом оставили неплохое впечатление: забивали рекордно быстрый гол за всю историю Евро, на первой же минуте матча с Италией. А с Хорватией получилось вырвать ничью голом перед самым финальным свистком. Сейчас подопечные Силвиньо тоже пытаются быть конкурентными. Пока что, и в сентябре, и в октябре, они чередуют поражения и победы. Сначала они начали с победы в формально выездном поединке с Украиной, но потом уступили дома 0:1 Грузии. Потом, в прошлом месяце, сборная уступила 0:2 чехам. Но в крайнем туре взяли реванш у крестоносцев с Кавказа за счет единственного гола Аслани в начале 2-го тайма.

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Чехия

Сборная практически всегда пропускает чемпионаты мира (с единственным исключением после развода со Словакией), но стабильно играет на Евро, причем достигает там регулярных успехов. Но не в Германии прошлым летом. Наошибавшись вдоволь (особенно отличился в этом плане Гранач), там команда проиграла и Португалии, и Турции, а с дебютантом, Грузией, закончили вничью. А в сентябре Хвича и компания дома победили Локомотиву, причем разгромно, 1:4. Впрочем, потом удалось набрать 4 очка из 6 возможных с Украиной и победили 2:0 дома Албанию. В итоге перед финальным рывком из двух матчей подопечные Ивана Гашека лидируют в квартете, и все в их руках. Впрочем, вполне можно даже на последнее место скатиться - нужно играть на победу.

Статистика личных встреч

Всего было четыре поединка, и этой осенью чехи вырвались вперед - до этого было по одной победе каждой из сторон при ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей, но борьба точно будет упорной. И вряд ли зрелищной, ставим тут на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).