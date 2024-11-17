Лига наций17 ноября 2024, 04:11 |
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Албания – Чехия – 0:0. Своеобразный договорнячок. Видеообзор матча
Видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25
17 ноября 2024, 04:11 |
728
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16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Эир Албания в Тиране. Игра завершилась со счетом 0:0.
XG каждой из команд равен примерно 0.40. Коллективы расписали ничью, сохранив позиции в таблице группы.
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 1. 5-й тур, 16 ноября
Албания – Чехия – 0:0
Видеообзор матча:
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