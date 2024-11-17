16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Чехии.

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Поединок прошел на стадионе Эир Албания в Тиране. Игра завершилась со счетом 0:0.

XG каждой из команд равен примерно 0.40. Коллективы расписали ничью, сохранив позиции в таблице группы.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 5-й тур, 16 ноября

Албания – Чехия – 0:0

Видеообзор матча: