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Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
16.11.2024 21:45 – FT 0 : 0
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
17 ноября 2024, 04:11 |
728
0

Албания – Чехия – 0:0. Своеобразный договорнячок. Видеообзор матча

Видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

17 ноября 2024, 04:11 |
728
0
Албания – Чехия – 0:0. Своеобразный договорнячок. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Эир Албания в Тиране. Игра завершилась со счетом 0:0.

XG каждой из команд равен примерно 0.40. Коллективы расписали ничью, сохранив позиции в таблице группы.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 5-й тур, 16 ноября

Албания – Чехия – 0:0

Видеообзор матча:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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