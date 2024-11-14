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Лига наций УЕФА. Лига B
Албания
16.11.2024 21:45 - : -
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 ноября 2024, 18:07 |
140
0

Албания – Чехия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 16 ноября в 21:45 по Киеву

14 ноября 2024, 18:07 |
140
0
Албания – Чехия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Чехии по футболу

16 ноября состоится матч Лиги наций, в котором сыграют Албания и Грузия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Албания проведет в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Чехия и Албания является соперником сборной Украины в 1-й группе Дивизиона В Лиги наций. Украинская команда 16 ноября сыграет с Грузией.

Прямую трансляцию матча Албания – Чехия можно посмотреть на MEGOGO.

Албания – Чехия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Албания – Чехия
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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