16 ноября состоится матч Лиги наций, в котором сыграют Албания и Грузия.

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Матч с Чехией Албания проведет в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, Чехия и Албания является соперником сборной Украины в 1-й группе Дивизиона В Лиги наций. Украинская команда 16 ноября сыграет с Грузией.

Прямую трансляцию матча Албания – Чехия можно посмотреть на MEGOGO.

Албания – Чехия. Матч соперников Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция