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18 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 18 ноября 2024, 18:46
528
0

ВИДЕО. Ибрагимович забил эффектный гол пяткой, играя с друзьями в футбол

43-летний бывший футболист сборной Швеции не теряет своих качеств

18 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 18 ноября 2024, 18:46
528
0
ВИДЕО. Ибрагимович забил эффектный гол пяткой, играя с друзьями в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший шведский футболист Златан Ибрагимович показал партнерам по команде, как правильно забивать голы на публику.

Ибра получил передачу от партнера и решил в один касание перевести мяч в ворота пяткой. Ему это удалось.

Златан Ибрагимович за свою карьеру забил много красивых голов. Кроме того, шведский нападающий часто удивлял эффектными ударами — через себя, в падении, находясь спиной к воротам.

Легенда клубов «Милан», «Барселона», ПСЖ, «Интер» и многих других команд, пока играл в футбол, забил 496 мячей на клубном уровне и 62 гола за сборную.

В 2012 году матч Швеция – Англия завершился сенсационной победой хозяев 4:2, а Златан забил гол через себя с 30 метров.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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