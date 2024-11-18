ВИДЕО. Ибрагимович забил эффектный гол пяткой, играя с друзьями в футбол
43-летний бывший футболист сборной Швеции не теряет своих качеств
Бывший шведский футболист Златан Ибрагимович показал партнерам по команде, как правильно забивать голы на публику.
Ибра получил передачу от партнера и решил в один касание перевести мяч в ворота пяткой. Ему это удалось.
Златан Ибрагимович за свою карьеру забил много красивых голов. Кроме того, шведский нападающий часто удивлял эффектными ударами — через себя, в падении, находясь спиной к воротам.
Легенда клубов «Милан», «Барселона», ПСЖ, «Интер» и многих других команд, пока играл в футбол, забил 496 мячей на клубном уровне и 62 гола за сборную.
В 2012 году матч Швеция – Англия завершился сенсационной победой хозяев 4:2, а Златан забил гол через себя с 30 метров.
Even at the age of 43, Zlatan Ibrahimović has still got it.. 😮💨💨 pic.twitter.com/7DwtiPkX0x— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 18, 2024
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