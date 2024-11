ВИДЕО. Ибрагимович забил эффектный гол пяткой, играя с друзьями в футбол

Бывший шведский футболист Златан Ибрагимович показал партнерам по команде, как правильно забивать голы на публику.

Ибра получил передачу от партнера и решил в один касание перевести мяч в ворота пяткой. Ему это удалось.

Златан Ибрагимович за свою карьеру забил много красивых голов. Кроме того, шведский нападающий часто удивлял эффектными ударами — через себя, в падении, находясь спиной к воротам.

Легенда клубов «Милан», «Барселона», ПСЖ, «Интер» и многих других команд, пока играл в футбол, забил 496 мячей на клубном уровне и 62 гола за сборную.

В 2012 году матч Швеция – Англия завершился сенсационной победой хозяев 4:2, а Златан забил гол через себя с 30 метров.

