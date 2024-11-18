Лига наций18 ноября 2024, 18:50 |
2010
4
«24 часа». Ребров признался, сыграет ли форвард сборной Украины с Албанией
Судьба Владислава Ваната пока неизвестна
18 ноября 2024, 18:50 |
2010
4
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался о готовности нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната сыграть в 6-м туре Лиги наций против Албании:
«Ванат восстанавливается. Посмотрим. Еще есть 24 часа. Влад приехал в сборную с желанием играть. Мы не понимали, сколько времени займет это повреждение. Он хочет играть, готов играть за нашу страну. Есть еще 24 часа и я надеюсь, что он будет готов к этой игре».
Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.
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Комментарии 4
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Пофиг, главное чтобы Владик был готов к субботе, там важный матч с Черноморцем, которые костьми будут ложиться за лохметовскую подачку. Шапаренка и Бражка, кстати тоже можно поберечь и не выставлять. Кроты сами справятся, покажут свою силушку и выведут нас в плейофф, победив Албанию Жорик и МИшка наше все. Золотые мальчики.
узнаем завтра за час до матча в 20:45
Не будет
А что,кроме Ваната в Украине форвардов нет ?Хрень какая-то
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