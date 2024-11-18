«24 часа». Ребров признался, сыграет ли форвард сборной Украины с Албанией

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров высказался о готовности нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната сыграть в 6-м туре Лиги наций против Албании:

«Ванат восстанавливается. Посмотрим. Еще есть 24 часа. Влад приехал в сборную с желанием играть. Мы не понимали, сколько времени займет это повреждение. Он хочет играть, готов играть за нашу страну. Есть еще 24 часа и я надеюсь, что он будет готов к этой игре».

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.