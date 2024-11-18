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  4. ФОТО. Победные эмоции сборной Украины после драматичного матча с Австрией
ITF
18 ноября 2024, 16:44 |
563
0

ФОТО. Победные эмоции сборной Украины после драматичного матча с Австрией

16–17 ноября команда Илья Марченко переиграла соперниц 3:2 в плей-офф КБДК

18 ноября 2024, 16:44 |
563
0
ФОТО. Победные эмоции сборной Украины после драматичного матча с Австрией
Instagram

16–17 ноября состоялось матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии.

Поединок прошел на закрытых хардовых кортах в Далласе, Техас (США). Сине-желтые одержали общую победу со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После четырех одиночных матчей счет стал 2:2, поэтому судьба противостояния решилась в парной игре. Надежда Киченок и Катарина Завацкая в трех сетах переиграли тандем соперниц Синья Краус / Тамира Пашек и принесли команде Илье Марченко общую победу.

После завершения игры Instagram-аккаунт Фонда Элины Свитолиной, который занимался организацией поединка, опубликовал фото с победными эмоциями девушек.

ФОТО. Победные эмоции сборной Украины после драматичного матча с Австрией

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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