16–17 ноября состоялось матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Австрии.

Поединок прошел на закрытых хардовых кортах в Далласе, Техас (США). Сине-желтые одержали общую победу со счетом 3:2.

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После четырех одиночных матчей счет стал 2:2, поэтому судьба противостояния решилась в парной игре. Надежда Киченок и Катарина Завацкая в трех сетах переиграли тандем соперниц Синья Краус / Тамира Пашек и принесли команде Илье Марченко общую победу.

После завершения игры Instagram-аккаунт Фонда Элины Свитолиной, который занимался организацией поединка, опубликовал фото с победными эмоциями девушек.

ФОТО. Победные эмоции сборной Украины после драматичного матча с Австрией