Марко Росси прокомментировал состояние тренера Венгрии после госпитализации

В матче 5-го тура Лиги наций сборная Венгрии играла на выезде против сборной Нидерландов.

На 8-й минуте матча ассистент тренера, 36-летний Адам Салаи, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Главный тренер сборной Венгрии прокомментировал, как себя чувствует специалист после оказания медицинской помощи.

«Адам уже чувствует себя лучше, сейчас он дома, с семьей. Больше информации сказать не могу, так как он сам скоро все расскажет. То, что произошло во время футбольного матча, было шоком. Конечно, команда не могла сосредоточиться на игре. Но хорошо, что все обошлось, и теперь мы можем готовиться к следующему матчу.

Адам пропустит матч с Германией, но после того, как его здоровье восстановится, он вернется к выполнению своих обязанностей», – сказал Росси.

Венгрия проиграла Нидерландам с результатом 0:4, а матч был приостановлен на 8-й минуте из-за оказания медицинской помощи Адаму Салаи.