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Лига наций УЕФА. Лига A
Нидерланды
16.11.2024 21:45 – FT 4 : 0
Венгрия
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Лига наций
17 ноября 2024, 05:52 |
742
0

Нидерланды – Венгрия – 4:0. Что случилось на 8-й минуте? Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

17 ноября 2024, 05:52 |
742
0
Нидерланды – Венгрия – 4:0. Что случилось на 8-й минуте? Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Нидерландов и Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

На 8-й минуте встречи одному из членов тренерского штаба гостей стало плохо, у него начались конвульсии. Игру приостановили. Ассистент был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 3. 5-й тур, 16 ноября

Нидерланды – Венгрия – 4:0

Голы: Вегхорст, 21 (пен), Гакпо, 45+12, (пен), Дюмфрис, 64, Копмейнерс, 86

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Вегхорст, 21 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:0 Гакпо, 45+12 мин.

ГОЛ! 3:0 Дюмфрис, 64 мин.

ГОЛ! 4:0 Копмейнерс, 86 мин.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Нидерланды).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
45’ +12
ГОЛ ! С пенальти забил Коди Гакпо (Нидерланды).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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