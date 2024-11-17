Нидерланды – Венгрия – 4:0. Что случилось на 8-й минуте? Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25
16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 3 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Нидерландов и Венгрии.
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Поединок прошел на стадионе Йохан Кройфф Арена в Амстердаме. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
На 8-й минуте встречи одному из членов тренерского штаба гостей стало плохо, у него начались конвульсии. Игру приостановили. Ассистент был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.
Лига наций 2024/25. Дивизион А
Группа 3. 5-й тур, 16 ноября
Нидерланды – Венгрия – 4:0
Голы: Вегхорст, 21 (пен), Гакпо, 45+12, (пен), Дюмфрис, 64, Копмейнерс, 86
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Вегхорст, 21 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:0 Гакпо, 45+12 мин.
ГОЛ! 3:0 Дюмфрис, 64 мин.
ГОЛ! 4:0 Копмейнерс, 86 мин.
События матча
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