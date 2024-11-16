Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассистент потерял сознание на матче. Нидерланды разгромили Венгрию
Лига наций УЕФА. Лига A
Нидерланды
16.11.2024 21:45 – FT 4 : 0
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
16 ноября 2024, 23:57 |
607
0

Ассистент потерял сознание на матче. Нидерланды разгромили Венгрию

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу нидерландцев

16 ноября 2024, 23:57 |
607
0
Ассистент потерял сознание на матче. Нидерланды разгромили Венгрию
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 ноября состоялся матч 5 тура третьей группы дивизиона А между Нидерландами и Венгрией.

Игра прошла на «Иоганн Кройф Арене» в Амстердаме.

За хозяев голы забили Ваут Вегхорст, Коди Гакпо, Дензел Дюмфрис и Тэн Копмейнерс. Гости не ответили забитыми голами.

На 20-й минуте матч был приостановлен из-за того, что одному из ассистентов тренера сборной Венгрии Адаму Салае стало плохо и он потерял сознание. Экс-игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.

В группе Нидерланды занимают второе место, имея в своем активе 8 очков. Венгрия занимает третье место с 5 очками. На первом месте с 13 очками идет сборная Германии, разгромившая Боснию и Герцоговину.

Лига наций. 5-й тур. 16 ноября

Дивизион А. Группа 3

Нидерланды – Венгрия – 4:0

Голы: Вегхорст, 21 (пен), Гакпо, 45+12, (пен), Дюмфрис, 64, Копмайнерс, 86

По теме:
ФОТО. С бокалом игристого. Вот, как жена Реброва смотрела матч сборной
ВИДЕО. Реакция Реброва на ничью Украины в матче с Грузией
Швеция – Словакия – 2:1. Голы Дьекереша и Исака. Видео голов и обзор
сборная Нидерландов по футболу сборная Венгрии по футболу Лига наций Коди Гакпо Ваут Вегхорст Дензел Дюмфрис Тен Копмейнерс
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»
Футбол | 16 ноября 2024, 21:26 34
Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»
Сергей РЕБРОВ: «Когда забили первый гол, то пытались удержать счет»

Первые эмоций наставника украинской команды после матча

ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
Бокс | 16 ноября 2024, 07:41 0
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе

Большое шоу увидели зрители в американском Арлингтоне

Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Бокс | 16.11.2024, 06:19
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Футбол | 17.11.2024, 00:23
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Футбол | 16.11.2024, 09:07
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
15.11.2024, 15:43 7
Бокс
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
16.11.2024, 02:30 1
Бокс
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 22:48 6
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
15.11.2024, 05:05 24
Футбол
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
15.11.2024, 22:29
Теннис
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 5
Футбол
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
15.11.2024, 20:17 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем