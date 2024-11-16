Ассистент потерял сознание на матче. Нидерланды разгромили Венгрию
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу нидерландцев
Вечером 16 ноября состоялся матч 5 тура третьей группы дивизиона А между Нидерландами и Венгрией.
Игра прошла на «Иоганн Кройф Арене» в Амстердаме.
За хозяев голы забили Ваут Вегхорст, Коди Гакпо, Дензел Дюмфрис и Тэн Копмейнерс. Гости не ответили забитыми голами.
На 20-й минуте матч был приостановлен из-за того, что одному из ассистентов тренера сборной Венгрии Адаму Салае стало плохо и он потерял сознание. Экс-игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.
В группе Нидерланды занимают второе место, имея в своем активе 8 очков. Венгрия занимает третье место с 5 очками. На первом месте с 13 очками идет сборная Германии, разгромившая Боснию и Герцоговину.
Лига наций. 5-й тур. 16 ноября
Дивизион А. Группа 3
Нидерланды – Венгрия – 4:0
Голы: Вегхорст, 21 (пен), Гакпо, 45+12, (пен), Дюмфрис, 64, Копмайнерс, 86
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