Ассистент потерял сознание на матче. Нидерланды разгромили Венгрию

Вечером 16 ноября состоялся матч 5 тура третьей группы дивизиона А между Нидерландами и Венгрией.

Игра прошла на «Иоганн Кройф Арене» в Амстердаме.

За хозяев голы забили Ваут Вегхорст, Коди Гакпо, Дензел Дюмфрис и Тэн Копмейнерс. Гости не ответили забитыми голами.

На 20-й минуте матч был приостановлен из-за того, что одному из ассистентов тренера сборной Венгрии Адаму Салае стало плохо и он потерял сознание. Экс-игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.

В группе Нидерланды занимают второе место, имея в своем активе 8 очков. Венгрия занимает третье место с 5 очками. На первом месте с 13 очками идет сборная Германии, разгромившая Боснию и Герцоговину.

Лига наций. 5-й тур. 16 ноября

Дивизион А. Группа 3

Нидерланды – Венгрия – 4:0

Голы: Вегхорст, 21 (пен), Гакпо, 45+12, (пен), Дюмфрис, 64, Копмайнерс, 86