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Лига наций УЕФА. Лига A
Нидерланды
16.11.2024 21:45 - : -
Венгрия
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Лига наций
16 ноября 2024, 04:03 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:04
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0

Нидерланды – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 16 ноября в 21:45 по Киеву

16 ноября 2024, 04:03 | Обновлено 16 ноября 2024, 04:04
35
0
Нидерланды – Венгрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября на «Йохан Кройфф Арена» пройдет матч 5-го тура Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Венгрии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда усилиями ван Гала и Кумана восстановила свою репутацию по-настоящему весомой силы. Ветеран хорошо проявил себя на чемпионате мира, вылетев в Катаре только от будущего триумфатора, Аргентины, причем по пенальти. Рональд начинал вторую каденцию с болезненных неудач 2023-го года, но летом оранжевые добрались до полуфинала Евро. Сейчас от них многого ждут. И в целом именно сейчас и решится, каким получится нынешний цикл. Пока что без одного из лидеров, Депая, что искал клуб после ухода из Атлетико, удалось обыграть аутсайдера квартета, Боснию, но, с другой стороны, с немцами взяли одно очко в двух поединках. Понятно, что второе место, которое тоже отправляет в плей-офф, разыграют Нидерланды и Венгрия, с которой на выезде закончили вничью.

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Венгрия

Сборная в прошлом цикле Лиги Наций была близка к сенсации: дебютант дивизиона А чуть не выиграл группу! То был, наверное, пик мадьяров, хотя и отбор на Евро они прошли солидно. Другое дело, что уже в Германии летом подопечные Марко Росси сначала проиграли Швейцарии и немцам, так что вырванная ими в самой концовке победа над Шотландией уже ничего не давала. В новом цикле Лиги Наций старт был максимально ужасный. Собослаи и компания получили пять безответных голов от Бундестима. Но потом прибавляли: сначала нулевая ничья с Боснией дома, потом там же 1:1 с Нидерландами, и лишь в октябре удалось наконец-то взять победу. Боснию в ее логове обыграли со счетом 2:0. Но результат, желательно победа, нужны сейчас.

Статистика личных встреч

До октябрьских 1:1 оранжевые восемь раз кряду побеждали этого соперника, в том числе в 2013-м годы было и вовсе 8:1.

Прогноз

Букмекерские конторы сомневаются, что разгром повторится. Но все же ван Дейк с партнерами должен обыграть своего одноклубника, Собослаи, и его приятелей, и в первом тайме, и в матче (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Нидерланды
16 ноября 2024 -
21:45
Венгрия
Победа Нидерландов в 1-м тайме и матче 1.86 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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