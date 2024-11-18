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  4. «Великий был баскетболист!» Суркис – об интересе к бразильскому защитнику
Украина. Премьер лига
18 ноября 2024, 18:28 |
288
0

«Великий был баскетболист!» Суркис – об интересе к бразильскому защитнику

Президент «Динамо» Киев утверждает, что клуб не претендует на Андерсона Джордана

18 ноября 2024, 18:28 |
288
0
«Великий был баскетболист!» Суркис – об интересе к бразильскому защитнику
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи об интересе столичного клуба к бразильскому центральному защитнику луганской «Зари» Андерсону Джордану:

«Правда то, что за Джорданом слежу давно. За тем, какой Майкл. Великий был баскетболист! Все остальное – бред. Фантастический бред! Думаю, что и президент «Зари» вам это подтвердит».

В сезоне 2024/25 Андерсон Джордан провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

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Динамо Киев трансферы Заря Луганск трансферы УПЛ Эдуардо Герреро Андерсон Джордан ТаТоТаке Игорь Суркис Майкл Джордан
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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