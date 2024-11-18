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Польша
18.11.2024 21:45 - : -
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Лига наций
18 ноября 2024, 01:38 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:39
13
0

Польша – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 18 ноября в 21:45 по Киеву

18 ноября 2024, 01:38 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:39
13
0
Польша – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября на «Народовы» пройдет матч 6-го тура Лиги Наций, в котором сборная Польши встретится со сборной Шотландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Польша

Команда в последнее время не убеждала своими выступлениями. Да, она продолжала пробиваться на турниры, но уже не напрямую, а через плей-офф. И уже на самих первенствах были посредственные результаты. Особенно на Евро, где шансы выйти из группы были перечеркнуты поражениями от Хорватии и Португалии - напоследок свели к ничьей 1:1 против французов. Пробеж остался на своем посту, и новый отрезок начинался удачным: на выезде обыграли 3:2 шотландцев. Но потом были более сильные соперники, и с Хорватией взяли одно очко в двух поединках. Против Португалии после октябрьских 1:3 на своем поле в пятницу, без травмировавшегося Левандовски, на выезде проиграли разгромно, 1:5.

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Шотландия

Сборная смогла прибавить, признаком чего была и победа в своей группе дивизиона В в прошлом розыгрыше Лиги Наций. Кроме того, она вот уже дважды кряду принимала участие на Евро - первые большие турниры в этом веке. Но, с другой стороны, тартановые в обоих случаях ограничивались ничьей при двух поражениях - так было и этим летом в Германии. Более того, не конкурентными оказались подопечные Стива Кларка и для дивизиона А Лиги Наций. Они начинали с трех поражений кряду, и только в октябре дома выстояли на ничью, конечно же, нулевую, против Португалии. Принимая там же, в Глазго, Хорватию, получилось добиться победы за счет гола Макгинна, что позволило догнать по очкам поляков. Но все равно нужно и сейчас играть на победу, чтобы все-таки покинуть последнее место.

Статистика личных встреч

После семи поединков у сторон было равенство: по одной победе. Но в сентябре у кадры получилось выиграть 3:2 в гостях.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что на своем поле кадра сможет выиграть спор за выживание. Но все-таки они достаточно часто допускают осечки, так что рекомендуем ставить на победу хозяев поля с форой 0 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Польша
18 ноября 2024 -
21:45
Шотландия
Фора Польши (0) 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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