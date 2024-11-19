Польша – Шотландия – 1:2. Победный мяч на 90+3 мин. Видео голов и обзор
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Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.
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Шотландия вырвала победу у Польши (2:1) с голом на 90+3 минуте, но этого оказалось недостаточно для 2-го места.
Португалия (14 очков) и Хорватия (8) вышли в 1/4 финала, Шотландия (7) сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, а Польша (4) выбыла в Дивизион B.
🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября
21:45. Польша – Шотландия – 1:2
Голы: Пентковски, 59 – Макгинн, 3, Робертсон, 90+3
События матча
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