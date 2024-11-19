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Лига наций УЕФА. Лига A
Польша
18.11.2024 21:45 – FT 1 : 2
Шотландия
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Лига наций
19 ноября 2024, 01:57 | Обновлено 19 ноября 2024, 02:16
144
0

Польша – Шотландия – 1:2. Победный мяч на 90+3 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 01:57 | Обновлено 19 ноября 2024, 02:16
144
0
Польша – Шотландия – 1:2. Победный мяч на 90+3 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 ноября состоялись поединки 6-го тура Лиги наций.

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Шотландия вырвала победу у Польши (2:1) с голом на 90+3 минуте, но этого оказалось недостаточно для 2-го места.

Португалия (14 очков) и Хорватия (8) вышли в 1/4 финала, Шотландия (7) сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, а Польша (4) выбыла в Дивизион B.

🏆 Лига наций. 6-й тур, 18 ноября

21:45. Польша – Шотландия – 1:2

Голы: Пентковски, 59 – Макгинн, 3, Робертсон, 90+3

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эндрю Робертсон (Шотландия).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Камиль Пентковски (Польша).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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