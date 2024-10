Синнер во второй раз за неделю переиграл Джоковича и поборется за $6 млн

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) пробился в финал выставочного турнира Six Kings Slam, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале итальянец в трех сетах переиграл именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 4) за 2 час и 25 минут.

Six Kings Slam. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 2:6, 7:6 (6:0), 4:6

Ранее соперники провели 8 очных официальных матчей. Сегодня Янник выиграл пятую личную встречу. Интересно, что 13 октября Синнер также одолел Ноле в финале Мастерса в Шанхае (Китай).

В финале соревнований в Саудовской Аравии Синнер сыграет против победителя противостояния Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль.

Чемпион Six Kings Slam получит чек в шесть миллионов долларов. Остальные участники турнира гарантировали себе призовые в 1.5 млн.

В четвертьфинале «выставочного Шлема» Синнер выбил «нейтрала» Даниил Медведева 6:0, 6:3.

Фотогалерея матча Новак Джокович – Янник Синнер

SINN-SATIONAL ✨🦊 Jannik Sinner battles past Novak Djokovic to reach the Championship in Riyadh. #SixKingsSlam pic.twitter.com/jFpgDPkdMb

Sealed with a kiss! 😘@janniksin defeats Djokovic 6-2 6-7 6-4 to reach the Grand Final at the #SixKingsSlam pic.twitter.com/8pNDLCHl7t