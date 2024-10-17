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17 октября 2024, 22:10 | Обновлено 17 октября 2024, 22:19
312
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Синнер во второй раз за неделю переиграл Джоковича и поборется за $6 млн

Янник выиграл у Новака в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде

17 октября 2024, 22:10 | Обновлено 17 октября 2024, 22:19
312
1
Синнер во второй раз за неделю переиграл Джоковича и поборется за $6 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) пробился в финал выставочного турнира Six Kings Slam, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале итальянец в трех сетах переиграл именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 4) за 2 час и 25 минут.

Six Kings Slam. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 2:6, 7:6 (6:0), 4:6

Ранее соперники провели 8 очных официальных матчей. Сегодня Янник выиграл пятую личную встречу. Интересно, что 13 октября Синнер также одолел Ноле в финале Мастерса в Шанхае (Китай).

В финале соревнований в Саудовской Аравии Синнер сыграет против победителя противостояния Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль.

Чемпион Six Kings Slam получит чек в шесть миллионов долларов. Остальные участники турнира гарантировали себе призовые в 1.5 млн.

В четвертьфинале «выставочного Шлема» Синнер выбил «нейтрала» Даниил Медведева 6:0, 6:3.

Фотогалерея матча Новак Джокович – Янник Синнер

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Six Kings Slam Янник Синнер Новак Джокович фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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T-800
играли почти 3 часа, для выставки прям супер-пупер
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