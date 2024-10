Синнер унизил Медведева на турнире в Саудовской Аравии с большими деньгами

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) успешно стартовал на выставочном турнире Six Kings Slam.

В 1/4 финала итальянец в двух сетах разгромил «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 5) за 1 час и 9 минут.

Six Kings Slam. 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) – Даниил Медведев – 6:0, 6:3

Ранее соперники играли между собой 14 раз на официальных турнирах. Синнер сегодня добыл 8-ю победу над россиянином.

В полуфинале итальянец сыграет против Новака Джоковича. Неделей ранее Янник и Ноле разыграли трофей на Мастерсе в Шанхае, тогда сильнее оказался Синнер.

Общий призовой фонд турнира Six Kings Slam составляет 15 миллионов долларов. Лишь за один матч каждый из теннисистов получит 1,6 миллиона долларов.

Фотогалерея матча Янник Синнер – Даниил Медведев

Sinner sizzles in Saudi 🔥 @janniksin cruises past Medvedev to reach the semifinals! #SixKingsSlam pic.twitter.com/JhHKO7Z1bc

On a hot streak! 🔥 @janniksin takes out Medvedev with a 6-0 6-3 win to advance into the #SixKingsSlam semi-finals 👏 pic.twitter.com/jXnXjnEl60