16 октября стартует супертурнир Six Kings Slam с призовым фондом в $15 млн

16 октября в Саудовской Аравии стартует выставочный турнир Six Kings Slam.

Участие на соревнованиях в Эр-Рияде примут шесть теннисистов: Новак Джокович (Сербия, ATP 4), Рафаэль Надаль (Испания, ATP 153), Карлос Алькарас (Испания, ATP 2), Янник Синнер (Италия, ATP 1), Хольгер Руне (Дания, ATP 14) и Даниил Медведев (АТР 5).

Организатором турнира является Генеральное управление развлечений Саудовской Аравии во главе с Турки Аль-Шейхом.

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Изначально турнир планировался трехдневным, однако вмешались правила тура АТР, которые запрещают теннисистам принимать участие в выставочных турнирах, которые длятся более двух дней. Но организаторы нашли выход и предусмотрели однодневную паузу.

Четвертьфинальные матчи состоятся 16 октября, на следующий день запланированы полуфинальные поединки. 18 октября – день отдыха, а 19 октября пройдут финал и матч за третье место.

Джокович и Надаль начнут соревнования с полуфинала, а другим придется стартовать с четвертьфинала. Медведев сыграет с Синнером, а Руне – с Алькарасом. Победитель первой пары в полуфинале сыграет с Джоковичем, а второй пары – с Надалем.

Общий призовой фонд турнира составляет 15 миллионов долларов. Лишь за один матч каждый из теннисистов получит 1,6 миллиона долларов, а для победителя предусмотрена сумма в шесть миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем премиальные Синнера за победу на US Open.

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