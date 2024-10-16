Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 16 октября стартует супертурнир Six Kings Slam с призовым фондом в $15 млн
Другие новости
16 октября 2024, 18:51 |
476
4

16 октября стартует супертурнир Six Kings Slam с призовым фондом в $15 млн

В Саудовской Аравии сыграют шестеро: Джокович, Надаль, Алькарас, Синнер, Руне, Медведев

16 октября 2024, 18:51 |
476
4
16 октября стартует супертурнир Six Kings Slam с призовым фондом в $15 млн
Twitter

16 октября в Саудовской Аравии стартует выставочный турнир Six Kings Slam.

Участие на соревнованиях в Эр-Рияде примут шесть теннисистов: Новак Джокович (Сербия, ATP 4), Рафаэль Надаль (Испания, ATP 153), Карлос Алькарас (Испания, ATP 2), Янник Синнер (Италия, ATP 1), Хольгер Руне (Дания, ATP 14) и Даниил Медведев (АТР 5).

Организатором турнира является Генеральное управление развлечений Саудовской Аравии во главе с Турки Аль-Шейхом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Изначально турнир планировался трехдневным, однако вмешались правила тура АТР, которые запрещают теннисистам принимать участие в выставочных турнирах, которые длятся более двух дней. Но организаторы нашли выход и предусмотрели однодневную паузу.

Четвертьфинальные матчи состоятся 16 октября, на следующий день запланированы полуфинальные поединки. 18 октября – день отдыха, а 19 октября пройдут финал и матч за третье место.

Джокович и Надаль начнут соревнования с полуфинала, а другим придется стартовать с четвертьфинала. Медведев сыграет с Синнером, а Руне – с Алькарасом. Победитель первой пары в полуфинале сыграет с Джоковичем, а второй пары – с Надалем.

Общий призовой фонд турнира составляет 15 миллионов долларов. Лишь за один матч каждый из теннисистов получит 1,6 миллиона долларов, а для победителя предусмотрена сумма в шесть миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем премиальные Синнера за победу на US Open.

Сетка турнира Six Kings Slam:

Промо турнира:

По теме:
Янник Синнер – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Билеты на прощание с Надалем обошлись в 141 тысячу евро
Что там у украинцев? Как выглядит рейтинг АТР после Мастерса в Шанхае
выставочный турнир Турки Аль-Шейх Новак Джокович Рафаэль Надаль Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Хольгер Руне Даниил Медведев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Бокс | 15 октября 2024, 22:24 2
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?

ESPN обновил рейтинг лучших хевивейтеров мира

СТАРОДУБЦЕВА: «На пути в аэропорт. Уже 6 отказов в Нинбо. Пожелайте удачи»
Теннис | 16 октября 2024, 18:17 1
СТАРОДУБЦЕВА: «На пути в аэропорт. Уже 6 отказов в Нинбо. Пожелайте удачи»
СТАРОДУБЦЕВА: «На пути в аэропорт. Уже 6 отказов в Нинбо. Пожелайте удачи»

Юлия проиграла в 1-м раунде отбора турнира в Китае, но все еще может попасть в основу!

Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Футбол | 15.10.2024, 23:47
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
Другие виды | 16.10.2024, 18:15
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Футбол | 16.10.2024, 05:19
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Це не теніс, це відмивання кровавих грошей. 
Ответить
0
T-800
просто товарки, а не супер-турнир
Ответить
0
introvert
Що в списку "королів" забули Руне з Мєдвєдєвим? Загалом, сама ідея турніру, з його незрозумілими критеріями відбору, носить трешовий характер. Не кажучи вже про призовий фонд.
Але ж це саудити, і цим усе сказано.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 3
Бокс
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
16.10.2024, 08:29 1
Бокс
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
16.10.2024, 07:52
Бокс
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
14.10.2024, 19:05 41
Футбол
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
15.10.2024, 00:15 10
Футбол
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
Кто вышел на Евро-2025 U-21? Второе место для Украины, Англия выиграла 7:0
15.10.2024, 23:40
Футбол
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
14.10.2024, 17:50 22
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем