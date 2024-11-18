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Лига наций
18 ноября 2024, 20:44 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:12
522
1

«Мы его не боимся». Защитник сборной Албании ждет дуэль с Довбиком

Ардиан Исмаили назвал Артема непростым соперником

18 ноября 2024, 20:44 | Обновлено 18 ноября 2024, 21:12
522
1
«Мы его не боимся». Защитник сборной Албании ждет дуэль с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Защитник сборной Албании Ардиан Исмаили прокомментировал предстоящую встречу с форвардом национальной команды Украины Артемом Довбиком в матче Лиги наций.

«Довбик – непростой соперник со своими качествами. Мы все проанализировали и сделаем все возможное, чтобы его нейтрализовать. Мы не боимся, в последних нескольких матчах мы хорошо сыграли в защите», – сказал Ардиан.

Ранее Исмаили играл против Довбика в составе Эмполи в Серии А. После того матча Ардиан заявил, что чувствовал себя уверенно в противостоянии с Артемом.

Матч Албания – Украина состоится 19 ноября. Начнется встреча в 21:45 по киевскому времени.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина Артем Довбик Ардиан Исмаили
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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MIRRA
як показує практика грузинів, ви більше бійтесь себе і автоголів
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