«Мы его не боимся». Защитник сборной Албании ждет дуэль с Довбиком
Ардиан Исмаили назвал Артема непростым соперником
Защитник сборной Албании Ардиан Исмаили прокомментировал предстоящую встречу с форвардом национальной команды Украины Артемом Довбиком в матче Лиги наций.
«Довбик – непростой соперник со своими качествами. Мы все проанализировали и сделаем все возможное, чтобы его нейтрализовать. Мы не боимся, в последних нескольких матчах мы хорошо сыграли в защите», – сказал Ардиан.
Ранее Исмаили играл против Довбика в составе Эмполи в Серии А. После того матча Ардиан заявил, что чувствовал себя уверенно в противостоянии с Артемом.
Матч Албания – Украина состоится 19 ноября. Начнется встреча в 21:45 по киевскому времени.
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