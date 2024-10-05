Защитник команды Серии А: Я чувствовал себя уверенно, играя против Довбика

Защитник Эмполи Ардиан Исмаили поделился впечатлениями от противостояния с Артемом Довбиком в матче 2-го тура итальянской Серии А с Ромой, который состоялся 25 августа 2024 года и завершился победой команды албанского центрбека со счетом 2:1:

«Да, это мой лучший старт сезона. Пока я чувствую себя очень хорошо. Остановить таких игроков, как Влахович и Довбик, – это огромное испытание, и против них я чувствовал себя уверенно и стал лучше», – сказал Исмаили.

Ардиан Исмаили выступает за Эмполи с 2021 года. На его счету 36 матчей в чемпионате Италии. Помимо Эмполи, 28-летней албанец также защищал цвета Приштины, Хайдука и Специи.

Видеообзор матча Рома – Эмполи (1:2)