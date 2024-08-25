Довбик снова не забил. Рома сенсационно проиграла на Стадио Олимпико

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». «Волки» неожиданно проиграли 1:2.

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Новичок «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Артем провел первый матч на легендарном стадионе «Стадио Олимпико», но голом так и не отметился.

В других матчах игрового дня «Торино» победил «Аталанту» (2:1), «Фиорентина» сыграла вничью с «Венецией», «Наполи» разгромил со счетом 3:0 «Болонью». Довбик пока за Рому не забивал. «Рома» проиграла 1:2.

Серия А. 2-й тур, 25 августа.

Рома – Эмполи – 1:2

Голы: Шомуродов, 80Гяси, 45, Коломбо, 61.

Наполи – Болонья – 3:0

Голы: Ди Лоренцо, 45+2, Кварацхелия, 75, Симеоне, 90+4.

Торино – Аталанта – 2:1

Голы: Илич, 31, Адамс, 49 - Ретеги, 26.

Фиорентина – Венеция – 0:0

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