Довбик снова не забил. Рома сенсационно проиграла на Стадио Олимпико
«Эмполи» неожиданно победил «волков»
В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи».
Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». «Волки» неожиданно проиграли 1:2.
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Новичок «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Артем провел первый матч на легендарном стадионе «Стадио Олимпико», но голом так и не отметился.
В других матчах игрового дня «Торино» победил «Аталанту» (2:1), «Фиорентина» сыграла вничью с «Венецией», «Наполи» разгромил со счетом 3:0 «Болонью». Довбик пока за Рому не забивал. «Рома» проиграла 1:2.
Серия А. 2-й тур, 25 августа.
Рома – Эмполи – 1:2
Голы: Шомуродов, 80Гяси, 45, Коломбо, 61.
Наполи – Болонья – 3:0
Голы: Ди Лоренцо, 45+2, Кварацхелия, 75, Симеоне, 90+4.
Торино – Аталанта – 2:1
Голы: Илич, 31, Адамс, 49 - Ретеги, 26.
Фиорентина – Венеция – 0:0
A historic victory for Empoli! 📜#RomaEmpoli pic.twitter.com/sqghrBBgT8— Lega Serie A (@SerieA_EN) August 25, 2024
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