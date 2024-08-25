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25.08.2024 21:45 – FT 3 : 0
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Италия
25 августа 2024, 23:46 |
1307
19

Довбик снова не забил. Рома сенсационно проиграла на Стадио Олимпико

«Эмполи» неожиданно победил «волков»

25 августа 2024, 23:46 |
1307
19
Довбик снова не забил. Рома сенсационно проиграла на Стадио Олимпико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». «Волки» неожиданно проиграли 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Новичок «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Артем провел первый матч на легендарном стадионе «Стадио Олимпико», но голом так и не отметился.

В других матчах игрового дня «Торино» победил «Аталанту» (2:1), «Фиорентина» сыграла вничью с «Венецией», «Наполи» разгромил со счетом 3:0 «Болонью». Довбик пока за Рому не забивал. «Рома» проиграла 1:2.

Серия А. 2-й тур, 25 августа.

Рома – Эмполи – 1:2
Голы: Шомуродов, 80Гяси, 45, Коломбо, 61.

Наполи – Болонья – 3:0
Голы: Ди Лоренцо, 45+2, Кварацхелия, 75, Симеоне, 90+4.

Торино – Аталанта – 2:1
Голы: Илич, 31, Адамс, 49 - Ретеги, 26.

Фиорентина – Венеция – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 19
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Test
Як Довбику забити, якщо за матч жодного загострюючого пасу, одні безтолкові навіси і всі в не додачу, або 3 метри над перекладиною...? Такі собі гольові варіанти.... Рома поки що, не грає , а мучиться...
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+8
Vovan78
Рома на даному етапі це повне дно. Захист як марлеві труси, при найменшій небезпеці біля воріт такі розриви утворюються, що добре що тільки 2 голи пропустили. А середини поля не має зовсім, гравці не розуміють, що потрібно робити і куди паси віддавати. З огляду на це все, Довбику важко буде забивати і робити результат. Мабуть дарма він згодився на перехід до цього великого клубу, який поки що показує гру м'яко кажуче хренову.
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+6
Pixelman
З такою грою Ромі нічого не світить в цьому сезоні.  Шкода Довбика, наскільки б цікавіше було б за ним спостерігати в Атлетіко
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+6
samird
У Роми взагалі гри немає. Кров з очей дивитись на те, що вони на полі виробляють. ПІдозрює, що якщо б у Довбика був гіпотетичний шанс відмотати назад - він би в Рому не перейшов.
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+6
Jugger54
Да до него мяч не могут доставить, подачи то выше, то в игрока, единственный Дибала на уровне, жаль ему не повезло, то перекладина, то штанга. Рома играет в кал
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+6
Pavel_i_CO
А може Філіпова в збірну викликати?...
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+3
igor shmuylo
поменял шило на мыло . сидел бы в жироне больше бы толку было бы . а ето шо за рома игры не кокой .одна возня и мучение . 
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+3
TolsTIyELF
Пусть борется. Решил быть римлянином - так будь Цезарем! 
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+1
Александр Шевченко
За то у них будет новый крутой стадион в 2026 году)) Рома это такой амбициозный проект))) Сцко, Рома и амбиции это две несовместимые вещи. Луше бы тогда в Лацио пошел, за орлов хотя бы Муссолини когда-то болел, а что эти волки, летать не умеют даже
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+1
Максим Степаненко
Проблема не в Довбику, поки що каманда дуже сира, немає зіграності, немає романтичного футболу який був у Артема в Жироні, де неслася вся команда, і забити міг майже буть хто, тут такого й близько немає, вся команда не грає а мучається на полі. Потрібен час....
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0
Pop
Довбик теперь как Мудрик
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0
antt
Як говорять одна гра це випадковість, дві це уже тенденція (як зараз), а три - в даному випадку може бути майже правило. І може бути як в Яремчука.
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0
Gargantua81
когда де Росси сменил Моура, сразу посыпались победы. большая победная серия.
с ним подписали хороший контракт, купили ему игроков потратившись как никогда ранее. и вот начало нового сезона и.... Рома мертвая.
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0
Oleksandr Onys
Ну тепер хоч в великому клубі. Великий гравець
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0
TolsTIyELF
Мичел и Жирона - у него всегда были моменты. Как минимум несколько. Только Реал их задавил. 
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0
Boodya
Як взагалі виглядав сьогодні Довбик?
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0
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Іван Срака
То таки Бонек був правим на счет цього Долбіка!
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0
Falko
Нічого. Попереду ще цілих 36 турів - можна буде чогось напічічити.
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-1
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