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  4. Экс-форвард Аталанты: «Довбик более развит физически, чем я. Но его гол...»
Италия
05 октября 2024, 05:26 |
272
0

Экс-форвард Аталанты: «Довбик более развит физически, чем я. Но его гол...»

Симоне Тирибокки высказался об украинском форварде, который выступает за Рому

05 октября 2024, 05:26 |
272
0
Экс-форвард Аталанты: «Довбик более развит физически, чем я. Но его гол...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Тирибокки

Бывший форвард Аталанты и Торино Симоне Тирибокки поделился мнением по поводу Артема Довбика:

«Довбик гораздо более развит в физическом плане, чем был я. Но его гол левой ногой по диагонали (в ворота Удинезе – прим.) похож на один из моих голов. Но разница в физическом плане все же есть. Довбик будет забивать».

46-летний Тирибокки уже завершил карьеру. Его наилучшим этапом карьеры был период в Лечче с 2006 по 2009 год. Он отыграл 95 матчей в Серии А и забил 39 голов.

Довбик уже сыграл семь поединков за «Рому», отметившись тремя голами и одной голевой передачей.

Видео гола Довбика в ворота Удинезе

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Артем Довбик Рома Рим Аталанта Лечче Торино Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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