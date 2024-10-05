Экс-форвард Аталанты: «Довбик более развит физически, чем я. Но его гол...»

Бывший форвард Аталанты и Торино Симоне Тирибокки поделился мнением по поводу Артема Довбика:

«Довбик гораздо более развит в физическом плане, чем был я. Но его гол левой ногой по диагонали (в ворота Удинезе – прим.) похож на один из моих голов. Но разница в физическом плане все же есть. Довбик будет забивать».

46-летний Тирибокки уже завершил карьеру. Его наилучшим этапом карьеры был период в Лечче с 2006 по 2009 год. Он отыграл 95 матчей в Серии А и забил 39 голов.

Довбик уже сыграл семь поединков за «Рому», отметившись тремя голами и одной голевой передачей.

Видео гола Довбика в ворота Удинезе