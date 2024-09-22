22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

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Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе. На 19-й минуте украинец поразил ворота соперников. Ассист на Артема отдал Стефан Эль-Шаарави.

Для Довбика это 2-й мяч в составе волков. В прошлом туре он забил Дженоа.

Отметим, что после 4-го тура Удинезе был лидером чемпионата Италии с 10 очками из 12.

❗️ ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А