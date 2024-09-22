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Италия
22 сентября 2024, 19:27 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:52
6401
11

ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А

Артем отличился в матче против Удинезе на 19-й минуте

22 сентября 2024, 19:27 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:52
6401
11
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе. На 19-й минуте украинец поразил ворота соперников. Ассист на Артема отдал Стефан Эль-Шаарави.

Для Довбика это 2-й мяч в составе волков. В прошлом туре он забил Дженоа.

Отметим, что после 4-го тура Удинезе был лидером чемпионата Италии с 10 очками из 12.

❗️ ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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Микола Захарченко
Коли віддають пас , то можна і забивати ! Артем не зупиняйся ! ✌️👍
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+6
Harun Bakircioğlu
Для Довбика Юрич лучше тренер чем Де Росси. Его стиль как раз в том, чтобы максимально нагружать штрафную, прессинг на половине поля соперника, заставляющий ошибаться.
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Вот он наш Голбик, завелась голевая машина.
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+6
Main
Красиво!!👏👏
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+5
serhiy
А вже всі так Довбика хоронили (.
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+5
GloryUkraine
Добре. Довбику потрібно в себе повірити і голів буде більше.
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+5
😼
З почином
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0
New Zealander
Там, між іншим, Болонья виграла на виїзді, тим самим підтверджуючи свій статус грізного суперника
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-1
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