ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
Артем отличился в матче против Удинезе на 19-й минуте
22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.
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Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе. На 19-й минуте украинец поразил ворота соперников. Ассист на Артема отдал Стефан Эль-Шаарави.
Для Довбика это 2-й мяч в составе волков. В прошлом туре он забил Дженоа.
Отметим, что после 4-го тура Удинезе был лидером чемпионата Италии с 10 очками из 12.
❗️ ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
DOVBYK! 1-0 PER NOI AL 19'.#RomaUdinese pic.twitter.com/OXPpJTVBON— AS Roma (@OfficialASRoma) September 22, 2024
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