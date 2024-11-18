Где смотреть онлайн матч Лиги наций Албания – Украина
19 ноября в 21:45 в Тиране состоится матч 6-го тура Лиги наций
19 ноября в 21:45 в Тиране состоится матч 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.
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Украина после ничейного матча с Грузией (1:1) занимает 4 место в группе с 5 баллами. Албания и Грузия имеют по 7 очков, Чехия набрала 8 пунктов.
Для сохранения места во втором дивизионе Украине необходима только победа. В случае выигрыша сине-желтая команда может финишировать на втором или третьем месте, в зависимости от результата матча Чехии и Грузии.
Второе место дает команде сыграть в плей-офф за выход в Лигу A, а третье место обязывает сыграть стыковой матч за сохранение места в Дивизионе B.
Албания – Украина. Решающий матч в Лиге наций. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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