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Лига наций
18 ноября 2024, 09:07 | Обновлено 18 ноября 2024, 09:15
95
0

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Албания – Украина

19 ноября в 21:45 в Тиране состоится матч 6-го тура Лиги наций

18 ноября 2024, 09:07 | Обновлено 18 ноября 2024, 09:15
95
0
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Албания – Украина
УАФ

19 ноября в 21:45 в Тиране состоится матч 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

Усі найяскравіші моменти матчів доступні в режимі LIVE в Telegram Sport.ua

Украина после ничейного матча с Грузией (1:1) занимает 4 место в группе с 5 баллами. Албания и Грузия имеют по 7 очков, Чехия набрала 8 пунктов.

Для сохранения места во втором дивизионе Украине необходима только победа. В случае выигрыша сине-желтая команда может финишировать на втором или третьем месте, в зависимости от результата матча Чехии и Грузии.

Второе место дает команде сыграть в плей-офф за выход в Лигу A, а третье место обязывает сыграть стыковой матч за сохранение места в Дивизионе B.

Албания – Украина. Решающий матч в Лиге наций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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