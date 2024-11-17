«Что это за футбол?» Кварцяный отреагировал на ничью Украины с Грузией

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал ничью сборной Украины в матче 5-го тура Лиги наций против национальной команды Грузии (1:1):

«Я бы начал с того, что полноценной игре обеих команд заводила погода. Мы не увидели во всей красе ни Украину, ни Грузию. Однако на сухом газоне нашей команде было бы тяжелее играть. Грузины в центре поля, как по мне, лучше наших ребят работают с мячом: обыграть, двигаться живее, в стеночку сыграть. Не было у Украины быстрого футбола в серединке.

До матча многие сказали, что наша команда должна сделать все для победы. Все ждали победы. Не получилось... Жаль, что ничья, но ведь могли и проиграть, если бы Кварацхелия не в перекладину, а сетку ворот попал. А так, шансы на выход еще есть.

И еще о Кварацхелии. Он как-то так играл, будто баловался. Какие-то подсечки, подрезки. Что это за такой футбол? Вообще не понимаю я... Все, кто играет слева, уже давно научились смещаться вправо и крутить под дальнюю штангу. А вот почему не бить сильно? В тех нескольких моментах Хвича мог исполнить не только точно, но и акцентировано – и тогда кто бы выручить мог?»