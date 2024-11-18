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Лига наций
18 ноября 2024, 19:43 | Обновлено 18 ноября 2024, 20:13
678
5

Сергей РЕБРОВ: «У этой сборной Украины хорошее будущее»

19 ноября сборная Украины сыграет с Албанией

18 ноября 2024, 19:43 | Обновлено 18 ноября 2024, 20:13
678
5
Сергей РЕБРОВ: «У этой сборной Украины хорошее будущее»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал предматчевую пресс-конференцию перед 6-им туром Лиги наций, в котором наша команда встретится со сборной Албании.

– В связи с последними обстрелами наших городов врагом, хочу выразить от себя лично и от всех игроков сборной Украины поддержку семьям погибших. Хочу напомнить, что война в Украине продолжается, враг ежедневно обстреливает наши города и убивает наше мирное население. Хочу подчеркнуть, что мы благодарны всем за помощь, и сейчас мы нуждаемся в поддержке от стран Европы.

– Есть ли в составе вашей команды травмированные? Будет ли играть Владислав Ванат?

– Ситуация такая же, как и была. Сейчас Ванат восстанавливается, посмотрим. Он приехал в сборную с желанием играть. Мы не знали, сколько времени он пропустит из-за травмы. Он хочет и готов играть за нашу страну. У нас есть еще 24 часа, мы надеемся, что он будет готов к игре.

– Помнятся ли матчи отборочного турнира на ЧМ-1998 против Албании, когда вы забивали победные голы? Оставались ли в памяти такие поединки?

– Каждый матч за сборную я помню, к сожалению, не помню эти голы. Сейчас сборная Албании сильно изменилась. Очень много игроков из Серии А, топ-чемпионатов. Трудно сравнивать эти игры и тот класс, который сейчас показывает сборная Албании. Она попала на чемпионат Европы, где здорово выступила.

– Виктор Леоненко сказал, что у нас есть лидеры национальной команды, которые хорошо играют в своих клубах, но в сборной этого не видно. Согласны ли вы с этим?

– Я не согласен. У нас очень молодая команда, которая была самой молодой на Евро-2024. Сейчас она даже еще моложе, чем раньше. Молодые игроки, даже если они являются лидерами, не всегда стабильны. Для футболистов, которые хотят быть лидерами, важно показывать стабильную игру как в клубе, так и в сборной. Сейчас у нас хорошая команда с хорошим балансом молодых и опытных футболистов. На мой взгляд, у этой команды хорошее будущее. Но я всегда говорю игрокам, что футбол — это про сегодняшний день. Это не о том, что ты покажешь завтра, как сыграешь за клуб. Ты должен показывать свой максимум в национальной сборной. Я не думаю, что наши футболисты не показывают свой уровень. На уровне сборных мы играем против лучших игроков из каждой страны. Например, завтра мы будем противостоять Албании, большинство футболистов которой сыграли на Евро и выступают в топ-лигах.

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Лига наций сборная Украины по футболу Сергей Ребров сборная Албании по футболу Албания - Украина Владислав Ванат
Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Main
Когда ты уйдешь- да!!
Огромное!!!
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+3
Лига
Без тебя да
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+3
Ddd196
А чому всі кажуть про майбутнє ? Зараз можно не грати ?
Ответить
+2
Володимир
Сергій це буде твій останній і провальний матч у збірній. У тебе немає навиків керувати збірною - визнай це. Шкода, але в тебе не вийшло. Після матчу оголоси про відставку, не мучай і так замучаний народ. 
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0
ILLUMINATOR
Возможно. Только без Вас,Сергей Станиславович.
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0
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